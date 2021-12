Racisme en Belgique, Vincent Kompany totalement dégouté

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Dans le choc du championnat de Belgique qui avait lieu ce dimanche après-midi, entre le Club Bruges et Anderlecht, c’est un match nul 2-2 qui a sanctionné ce grand classique du football chez nos voisins, appelé le Topper. Mais après la rencontre, Vincent Kompany n’avait absolument aucune envie de refaire le match et a ainsi boycotté la conférence de presse. L’entraineur des Mauves s’en est brièvement expliqué auprès du diffuseur de la rencontre, Eleven Sports.

« Je ne vais même pas parler du match. Actuellement, au moment de revenir dans le bus, c’est un feeling de dégout. Je me suis fait insulter, mon staff s’est fait insulter tout le match. Mes joueurs et moi aussi le long de la ligne. Des injures racistes. On ne devrait plus vivre ça aujourd’hui. La journée se pass mal, je vais rester avec mon staff, et les gens qui comptent pour moi », a balancé le coach d’Anderlecht, totalement désabusé au moment d’évoquer le déroulement de cette rencontre. La Pro League pourrait se saisir du dossier en fonction du rapport des délégués sur les termes entendues depuis les tribunes.