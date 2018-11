LDN : Le hold-up des Pays-Bas prive la France du Final Four !

Dans : Foot Europeen, Equipe de France.

Veltins Arena - L'Allemagne et les Pays Bas font match nul : 2-2

Buts pour l'Allemagne : Werner (9e) et Sané (20e)

But pour les Pays-Bas : Promes (85e) et Van Dijk (91e)

Dominés, les Pays-Bas ont arraché le match nul en Allemagne (2-2), privant la France d’une qualification pour le Final Four.

Tout débutait bien pour les hommes de Joachim Löw, puisque Werner puis Sané permettaient aux Allemands de mener 2-0 après seulement 20 minutes. Les champions du monde 2010 dominaient la rencontre et avaient plusieurs occasions de tripler la mise. Mais à force de dominer sans alourdir la marque, les partenaires de Manuel Neuer s’exposaient. Et Promes réduisait l’écart à cinq minutes de la fin, avant que le capitaine Van Dijk inscrive le but de la qualification pour la Hollande. Un petit coup dur pour les Bleus et pour Didier Deschamps, qui s’imaginaient sans doute au Final Four durant la soirée…