L'UEFA menace d'utiliser les Football Leaks pour sanctionner des clubs !

Dans : Foot Europeen, Info, PSG, Ligue 1.

Alors que les Football Leaks estiment que certains clubs comme Manchester City ou le Paris Saint-Germain ont tenté de dribbler les règles du fair-play financier, l’UEFA a pris la parole dans un communiqué en ce début de semaine. Et cela ne va pas plaire à de nombreux clubs puisque l’instance européenne a expliqué qu’elle se donnait le droit de rouvrir des dossiers déjà classés sur certains clubs concernant le fair-play financier, selon les prochaines révélations des Football Leaks. Et donc de sanctionner, si cela est nécessaire…

« Si de nouvelles informations suggèrent que des cas précédemment classés n'ont pas été correctement traités, ces cas pourront être rouverts. L'UEFA réalise chaque année une évaluation de tous les clubs par rapport aux exigences du fair-play financier en termes d'équilibre. Si de nouvelles informations ayant trait à cette évaluation sont révélées, l'UEFA les utilisera pour les confronter aux chiffres fournis précédemment et demandera des explications, des clarifications ou des démentis aux clubs concernés. Cela s'applique universellement à tous les clubs candidats à une licence UEFA et à participer aux compétitions de clubs européennes » a expliqué l’instance européenne dans son communiqué. Le PSG et tous les clubs concernés peuvent donc trembler.