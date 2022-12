Serie A : Rabiot trop fort pour la Juve, Allegri KO

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

Adrien Rabiot réalise une très belle Coupe du monde avec l'équipe de France. Le milieu de terrain de la Juve impressionne son entraineur en club, Massimiliano Allegri.

L'équipe de France affrontera le Maroc ce mercredi soir en demi-finales de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les Bleus devront sans doute encore batailler pour se défaire des Lions de l'Atlas, surprises de la compétition. Pour passer en finale, les champions du monde pourront compter sur Adrien Rabiot, en grande forme. Le milieu de terrain de la Juve, critiqué ces derniers mois, prouve à ses détracteurs toute l'étendue de son talent. Un talent forcément courtisé, alors que l'ancien joueur du PSG sera en fin de contrat avec la Juve à la fin de la saison. Pour autant, Massimiliano Allegri veut le conserver.

Rabiot, un avenir loin de la Juve

Adrien Rabiot quand il entend la Marseillaise pendant un match #ANGFRA pic.twitter.com/EIJ6XaLJpm — Arobaise 🇨🇴🥸 Olive Giroud fan account (@BasitoAro) December 10, 2022

Selon les informations de Tuttosport, l'entraineur italien de la Vieille Dame souhaite que sa direction fasse tout ce qui est possible pour garder Adrien Rabiot. Mais les dirigeants piémontais sont plutôt pessimistes sur le sujet, eux qui savent que les récentes prestations du Français pendant cette Coupe du monde 2022 au Qatar ne joueront pas en leur faveur. En effet, son clan risque de se montrer gourmand sur le plan financier. Et la Juve ne parait plus capable de rivaliser économiquement avec la concurrence, alors que la Vieille Dame fait face à des difficultés financières importantes. Malgré la volonté d'Allegri de voir rester Rabiot, la tendance est donc bien à un départ. Et pour son avenir, le joueur tricolore a déjà quelques idées. Ces derniers jours, lors d'une conférence de presse avec l'équipe de France, Rabiot avait avoué avoir un faible pour la Premier League, un championnat qui le fait rêver. L'été dernier, le joueur formé au PSG devait déjà rejoindre Manchester United. Mais un désaccord financier avait fait capoter le deal.