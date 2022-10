Rabiot et le PSG, une annonce surprise

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec la Juventus Turin dans six mois, Adrien Rabiot suscite l’intérêt du PSG selon la presse espagnole.

Titulaire à la Juventus Turin depuis le début de la saison, Adrien Rabiot a toutefois de grandes chances de quitter la Vieille Dame en juin prochain. Et pour cause, l’international français est en fin de contrat et à priori, il ne prolongera pas à la Juve, dont les dirigeants n’ont pas l’intention de combler les attentes financières du clan Rabiot. Un départ semble inévitable et de toute évidence, les clubs seront nombreux à se manifester afin de récupérer un joueur du calibre d’Adrien Rabiot sans indemnité de transfert. A en croire la presse espagnole et le site Todo Fichajes, le Paris Saint-Germain est en très bonne position pour accueillir son ancien milieu de terrain lors du prochain mercato estival. Le média va plus loin en affirmant que le retour d’Adrien Rabiot au PSG est « bouclé » en vue de la saison prochaine.

Adrien Rabiot au PSG, accord ficelé ?

Le média croit savoir que malgré le statut de titulaire d’Adrien Rabiot, les dirigeants du club turinois auraient aimé se séparer de l’international tricolore lors du mercato hivernal afin de récupérer une indemnité de transfert. Adrien Rabiot de son côté n’est pas sur la même longueur d’onde et entend bien aller au bout de son contrat avec la Juventus Turin afin de choisir librement son futur club et négocier à sa guise sa future prime à la signature. Une situation qui convient parfaitement au PSG, qui n’avait pas l’intention d’investir au mois de janvier sur Adrien Rabiot mais qui en ferait une piste prioritaire pour l’été prochain. Todo Fichajes assure que l’accord de principe entre le clan Rabiot et le Paris Saint-Germain est quasiment ficelé et a de grandes chances d’être définitivement bouclé après la Coupe du monde, que le joueur de la Juventus Turin est quasiment certain de disputer avec l’Equipe de France cet hiver au Qatar. Ce serait un surprenant retour de flamme, alors que le milieu de terrain avait quitté le PSG sur une très mauvaise note, justement pour avoir voulu partir libre à tout prix du club de la capitale.