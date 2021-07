Serie A : Eriksen ne pourra plus jouer avec l’Inter Milan

Dans : Serie A.

Victime d’un malaise cardiaque sous le maillot du Danemark pendant l’Euro 2021 en juin dernier, Christian Eriksen ne pourra pas rejouer avec l’Inter Milan en Série A…

Christian Eriksen a-t-il disputé la dernière rencontre de sa carrière le 12 juin dernier, lors du match de poules du Danemark contre la Finlande ? C’est possible… Après avoir été victime d’un malaise cardiaque sur le terrain du Stadium de Copenhague, le joueur de 29 ans a été sauvé grâce aux bons gestes des médecins. Depuis, le milieu offensif s’est fait poser un défibrillateur, pour éviter de connaître un nouveau problème de ce genre-là. S’il est possible de redevenir un sportif professionnel avec ce type d’équipement médical, la Série A, elle, refuse qu’un joueur de son championnat dispute une rencontre avec un défibrillateur. Une très mauvaise nouvelle pour Eriksen, qui va donc devoir changer de pays pour continuer sa carrière et ne pas finir sur cette très épisode glaçant.

Même problème en dehors de l'Italie ?

Sous contrat avec l’Inter Milan jusqu’en 2024, l’ancien crack de Tottenham, arrivé en Italie en janvier 2020 dans le cadre d’un transfert de 27 millions d’euros, ne pourra donc plus rejouer avec l’Inter, selon les informations de la radio italienne Kiss. « Ce n'est que s'il se fait retirer le défibrillateur et si un spécialiste peut montrer qu'il est à nouveau bien physiquement, qu'il pourra à nouveau jouer pour l'Inter », explique Francesco Braconaro, un membre du comité scientifique et technique de la fédération italienne. Même si la priorité va désormais à sa santé, sachant qu’il est quand même passé tout proche de la mort, Eriksen pourrait vite avoir envie de rechausser les crampons. Mais où ? La question peut se poser, car peut-être que les autres fédérations vont prendre ce même chemin, et Eriksen se retrouverait alors dans l’impossibilité de continuer son aventure en tant que footballeur pro…