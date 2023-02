Pogba viré de la Juventus, c'est vrai...ou pas

Dans : Serie A.

Forfait pour la Coupe du monde avec l’Equipe de France cet hiver, Paul Pogba n’a toujours pas joué en match officiel cette saison avec la Juventus.

La situation est plus préoccupante que jamais pour Paul Pogba, qui était sur le chemin du retour la semaine dernière et qui a finalement rechuté et qui manquera les prochaines semaines. Le milieu de terrain de la Juventus Turin n’a toujours pas disputé la moindre minute depuis le début de la saison, de quoi inquiéter les dirigeants turinois et les supporters de la Vieille Dame. L’ex-milieu de terrain de Manchester United retrouvera-t-il un jour le niveau stratosphérique qui était le sien par le passé ? La question se pose légitimement et selon le site Fichajes.net, ce n’est pas forcément à la Juventus Turin que l’on aura la réponse puisque le club italien songe purement et simplement à résilier le contrat de l’international tricolore.

La Juventus veut se débarrasser de Pogba

La situation actuelle de la Juventus Turin n’est pas étrangère à cette possible décision de la part de la Vieille Dame. En effet, le club turinois vient d’écoper d’un retrait de points important, qui a fait redescendre le club à la 13e place de la Série A. A moins d’un miracle qui a peu de chances de se produire, la Juventus Turin ne sera pas européenne la saison prochaine, ce qui signifie que les dirigeants vont devoir baisser considérablement le budget du club et les dépenses à venir. Ainsi, un joueur comme Dusan Vlahovic pourrait être vendu afin de faire rentrer de l’argent et d’autres joueurs à gros salaire ne seront pas retenus. C’est par exemple le cas de Paul Pogba, dont les émoluments colossaux ne collent pas avec son faible temps de jeu et avec les difficultés actuelles de la Juventus Turin. Une résiliation de contrat est ainsi à l’étude, mais elle ne sera pas si simple à mettre en œuvre car l’international français ne se laissera sans doute pas virer aussi facilement. Et de son côté, Fabrizio Romano indique ses sources à là Juventus démentent que Paul Pogba soit brutalement viré et que les Bianconeri comptent toujours sur le champion du monde 2018 français.