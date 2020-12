Officiel : Naples va jouer au « Stade Diego Armando Maradona »

Dans : Serie A.

La semaine dernière, dans la foulée du décès de Diego Maradona, le club de Naples annonçait sa volonté de renommer son stade au nom de l’ancien attaquant argentin.

Ce qui sera chose faite, puisque dans les semaines à venir, le Stade San Paolo va laisser place au « Stade Diego Armando Maradona ». Malgré les plaintes de certains catholiques napolitains, l’ancienne légende du Napoli va donc avoir l'honneur de remplacer l'un des saints patrons de Naples, apposé au stade depuis son inauguration en 1959. Une volonté qui s’est transformée en acte concret, vu que ce vendredi, le Maire de Naples a adopté une résolution pour changer le nom du stade.

« Naples veut ainsi rendre hommage au plus grand footballeur de tous les temps qui, avec son immense talent et sa magie, a honoré le maillot du Napoli pendant sept ans, lui donnant deux titres de champion et d’autres coupes prestigieuses, et recevant en échange de l’amour éternel de la ville. Maradona a toujours été du côté des plus faibles et des gens ordinaires. Il a combattu les préjugés et les discriminations dont les Napolitains étaient encore soumis à l’intérieur des stades, devenant l’idole de toute la ville qui lui pardonnait aussi les faiblesses et les fragilités de l’homme qui n’a jamais assombri la grandeur du champion », précise la Ville de Naples dans un communiqué. Même si la formation de Gennaro Gattuso évolue pour l’instant à huis clos, le futur « Stade Diego Armando Maradona » fera sûrement le plein dès sa réouverture à la fin de la crise du Covid-19, histoire que les Napolitains puissent rendre un dernier hommage à leur idole dans le stade où Maradona a réalisé ses plus beaux exploits.