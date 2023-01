Mercato : La mère de Rabiot met encore la Juventus KO

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

Adrien Rabiot réalise une très belle saison avec la Juve et aura impressionné lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar sous le maillot de l'équipe de France. Le milieu de terrain est très courtisé, lui qui sera en fin de contrat en juin prochain.

La Juventus fait face à des problèmes financiers importants. Difficile pour la Vieille Dame de se montrer séduisante et ambitieuse sur le marché des transferts, afin d'attirer de gros poissons. Cependant, les Piémontais aimeraient faire quelques bonnes affaires. Parmi elles, on peut citer la prolongation de contrat d'Adrien Rabiot. L'ancien joueur du PSG voit son bail à la Juve se terminer en juin prochain mais ne trouve pas de terrain d'entente avec son club actuel pour prolonger. Pourtant, la direction turinoise tente de convaincre sa représentante, qui n'est autre que sa mère, Véronique Rabiot. Mais cette dernière reste dure en affaire...

La Juve recalée par Véronique Rabiot

Rabiot on IG, right after Milan - Roma 👀 pic.twitter.com/cAUksAyCiM — Juve Canal (@juve_canal) January 8, 2023

Selon les informations de Nicolo Schira, la Juve veut proposer un nouveau contrat à Rabiot, mais ne souhaite pas dépasser 8 millions d'euros de salaire annuel. Un montant jugé trop bas par le clan du Français, qui en demande 10, plus quelques commissions censées revenir à Véronique Rabiot. Autre complication pour la Juventus, le fait qu'Adrien Rabiot rêve de jouer en Premier League. L'été dernier, une arrivée à Manchester United semblait d'ailleurs bouclée avant qu'un différend salarial ne vienne faire capoter le deal, tout comme la blessure longue durée de Paul Pogba. Plus le temps passe et plus une prolongation à la Juve semble donc compromise pour Adrien Rabiot. A 27 ans, le milieu de terrain français devrait changer d'air l'été prochain et ses récentes performances de haut niveau vont assurément lui permettre d'attirer du monde. Selon certaines indiscrétions, même son ancien club du PSG garderait un oeil attentif sur sa situation.