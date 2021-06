Ita : Rabiot brille, le Real Madrid craque

Dans : Serie A.

Auteur d’une très bonne performance contre l’Allemagne, Adrien Rabiot est plus que jamais dans le viseur du Real Madrid.

Après une saison complète avec la Juventus, durant laquelle il a disputé 47 matchs, Adrien Rabiot enchaîne avec l’Équipe de France. En 2018, le milieu de terrain avait refusé d’être réserviste. Depuis, Didier Deschamps lui a pardonné, et Adrien Rabiot semble bien parti pour prendre la place de Blaise Matuidi pendant cet Euro. Préféré à Corentin Tolisso contre l’Allemagne, l’ancien joueur du PSG a livré une excellente performance. Il s’est montré précieux aux côtés de Paul Pogba et N’Golo Kanté. Adrien Rabiot a gratté des ballons, gagné tous ses duels, s’est montré précis dans ses transmissions et s’est sorti avec sérénité du pressing allemand. Le joueur de la Juventus a aussi démontré une nouvelle fois sa capacité à se projeter et aurait même pu marquer si sa frappe n’avait pas été repoussée par le poteau. Adrien Rabiot attire réellement le Real Madrid, pas insensible à ses performances…

Ancelotti aime beaucoup Rabiot

Selon les informations de Todos Fichajes, Carlo Ancelotti, de retour sur le banc du Real Madrid, veut Adrien Rabiot. Il a fait part à ses dirigeants de sa volonté de recruter « Le Duc ». Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’international français est estimé à 30 ME. Le média espagnol affirme même qu’Adrien Rabiot était prêt à signer à Everton pour rejoindre l’entraîneur italien, véritablement sous le charme. L’avis de Massimiliano Allegri, lui aussi de retour à la Juventus, sera primordial. Le Real Madrid pourrait bien faire le forcing dans le dossier. Le fameux milieu Casemiro – Modric – Kroos a parfois montré ses limites cette saison.