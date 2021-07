Ita : La Juve ne veut pas du boulet Griezmann

Dans : Serie A.

Contraint de réduire sa masse salariale, le FC Barcelone tente de refourguer son attaquant Antoine Griezmann par tous les moyens. Les Catalans ont notamment sollicité la Juventus Turin pour un échange avec Paulo Dybala. Mais la Vieille Dame n’est pas du tout intéressée.

Antoine Griezmann a sûrement compris le message, le FC Barcelone souhaite le voir partir le plus vite possible. Au-delà de ses performances mitigées depuis son arrivée, c’est surtout son gros salaire qui incite le club catalan à le pousser vers la sortie. En effet, le président Joan Laporta doit impérativement diminuer la masse salariale de l’effectif qui dépasse actuellement la limite imposée par la Liga. Dans ces conditions, il est possible de valider la prolongation de Lionel Messi, ni même d’inscrire les nouvelles recrues estivales.

C’est pourquoi le Barça tente de refourguer le Français un peu partout en Europe. On sait que les Blaugrana négocient un échange avec le milieu de l’Atlético Madrid Saul Niguez, sans succès puisque les négociations sont annoncées à l’arrêt. Des rumeurs évoquent également une volonté du Barça d’expédier Antoine Griezmann en Angleterre, là où des pensionnaires de Premier League auront les fonds nécessaires pour financer un tel transfert. Mais ce n’est pas tout. D’après La Gazzetta dello Sport, le FC Barcelone a aussi tâté le terrain en Italie.

La Juve veut prolonger Dybala

Le troisième de Liga aurait proposé à la Juventus Turin un échange entre l’attaquant tricolore et Paulo Dybala, à qu’il ne reste qu’un an de contrat. Mais sans hésiter, la Vieille Dame aurait immédiatement refusé. La direction italienne pense que l’Argentin retrouvera son meilleur niveau la saison prochaine et tient donc à prolonger son bail. Les discussions n’ont donc pas dépassé cette première et unique prise de contact. Et de toute façon, Paulo Dybala aurait sans doute recalé le Barça, lui qui n’a jamais caché son incompatibilité avec son compatriote argentin Lionel Messi sur le terrain.