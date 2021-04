Ita : Encore une polémique, Cristiano Ronaldo agace

Dans : Serie A.

Malgré la victoire de la Juventus contre le Genoa (3-1), Cristiano Ronaldo s’est retrouvé mêlé à une nouvelle polémique.

Quelques jours après l’histoire du brassard jeté au sol avec le Portugal, l’attaquant de la Juventus Turin est désormais critiqué pour avoir jeté le maillot de la Juventus Turin. La scène s’est produite après la victoire de la Juve sur sa pelouse face au Genoa et a bien sûr été captée par la télévision italienne. Selon les médias transalpins, le geste de Cristiano Ronaldo n’était pas la conséquence d’une colère profonde du Portugais, son équipe ayant gagné sans trembler. En réalité, Cristiano Ronaldo souhaitait simplement laisser son maillot à l’un des ramasseurs de balle. Peu importe pour Luca Toni, légende de la Série A, qui a condamné le geste de Ronaldo dans les colonnes de Tuttosport.

Après le brassard, le maillot jeté au sol

« C'est un joueur très important pour la Juventus, il est le meilleur buteur du championnat, il marque beaucoup. Mais certaines de ses attitudes envers le groupe ne me rendent pas fan » a commenté l’ancien buteur de la sélection italienne et de la Fiorentina avant de poursuivre. « Je repense à l'époque où je jouais : j'étais très égoïste mais si je ne marquais pas, je resterais toujours sur le terrain pour encourager l’équipe. Je supportais la déception et la gardais en moi. Son geste, peu importe que ce soit une coïncidence ou non, vous ne jetez pas votre maillot, vous le gardez. Parfois, un grand champion doit montrer l'exemple. De cette façon, Cristiano aurait évité même la polémique, qui est vraiment inutile ». Une polémique de plus pour Cristiano Ronaldo, qui a le don de les collectionner ces derniers temps. Toute la frustration du champion, seulement troisième de Série A derrière l’AC Milan et l’Inter Milan, ressort en cette fin de saison alors que se profile l’Euro avec le Portugal.