Ita : Cristiano Ronaldo est un monstre, Matuidi le prouve

Dans : Serie A.

Cristiano Ronaldo adore prouver sur les réseaux sociaux qu'il bosse son physique comme personne, CR7 étant du genre à multiplier les photos avec les abdos à l'air. Si la star portugaise a toujours eu la réputation d'être un incroyable compétiteur et un travailleur acharné, Blaise Matuidi confirme qu'il est totalement épaté par le boulot abattu par Cristiano Ronaldo au quotidien. Et si le milieu de terrain français de la Juventus admet qu'avec Zlatan Ibrahimovic il avait déjà côtoyé un cador dans le genre, Cristiano Ronaldo est encore un cran au-dessus.

Se confiant ce samedi dans L'Equipe, Blaise Matuidi avoue être épaté. « L’arrivée de Cristiano Ronaldo, le fait de le voir travailler au quotidien, je peux vous dire que ça ne vous laisse pas le choix non plus. Est-ce si impressionnant ? Oui, ça l’est. Il a tout gagné. Tu te dis que quand tu as tout gagné, le contrecoup va arriver et tu vas te demander :“ Qu’est-ce que je peux gagner de plus? ” Pas lui!Lui a toujours envie d’aller plus haut. À l’entraînement, il veut toujours tout gagner, il n’est pas content quand il perd et je vous assure que ce n’est pas feint (...) Cristiano, il va vous faire des pompes même après les matches. C’est ce qui m’a le plus choqué. (Il rit.) Les lendemains des matches, là où tout le monde cherche à récupérer, lui est déjà au centre d’entraînement, et tu le vois faire ses abdos et ses pompes. Tu te dis : “Waouh!” », avoue Blaise Matuidi, qui admet que cette attitude de Cristiano Ronaldo oblige la totalité de ses coéquipiers à s'arracher quotidiennement pour être au top.