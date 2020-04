Ita : Brescia déclare forfait en Serie A, son président est écoeuré

Dans : Serie A.

Le club de Brescia refusera de jouer si la Serie A repart cette saison. Son président est furieux que l'on puisse penser à cela actuellement.

Dernier de Serie A, le club de Brescia pouvait toujours espérer se sauver alors qu’il avait encore 12 matches à jouer cette saison, mais Massimo Cellino, le président de l'équipe où évolue Mario Balotelli refuse d’envisager un retour à la compétition. Le dirigeant de Brescia avait été le premier à évoquer une possible annulation de la saison au tout début de l’épidémie de coronavirus, estimant qu’il n’y aurait rien à redire à ce que le classement soit gelé, même si c’était à son détriment. Mais en ce dimanche de Pâques, tandis que certains dirigeants italiens se démènent pour faire repartir le Championnat, Massimo Cellino annonce, lui, que la saison de Brescia est terminé, quoi que cela lui coûte.

Et le patron du club lombard, région qui a payé un énorme tribut à l’épidémie, de vider son sac en s’attaquant précisément à la Lazio et la Fédération. « Je le répète, si la Serie A repart, Brescia ne jouera pas. Ce n'est pas une provocation et ils me donneront les points de pénalité qu'ils veulent, je prends toute la responsabilité de l'affaire (...) Actuellement, je vois trop d'égoïsme et trop de gens qui essaient de profiter de cette situation. Lotito veut recommencer à jouer ? Le braiement d'un âne n'atteint pas le ciel dit une expression de chez moi. Je n'écoute que ceux qui méritent d'être entendus (...) Gravina (Ndrl : le président de la Fédération italienne de football) ? Qu’il aille moins à la télévision et qu’il vérifie mieux les comptes de la fédération, et qu'il vienne aussi voir comment cela se passe dans la ville de Brescia (...) Je ne veux pas d'avantages et je n'ai pas peur d’être rétrogradé », a lancé, dans le Giornale Di Brescia, un Massimo Cellino remonté comme jamais.