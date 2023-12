Ita ‍: 4 ans de suspension, Pogba prépare sa riposte ‍!

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Coup dur pour Paul Pogba puisque le parquet antidopage italien a requis 4 ans de suspension à son encontre après un contrôle positif à la testostérone au mois d’août. Une lourde sanction que le Français espère diminuer.

Suspendu depuis le 11 septembre à la suite d’un contrôle positif à la testostérone, Paul Pogba est loin de voir le bout du tunnel. Jeudi, le parquet antidopage italien a requis quatre ans de suspension à l’encontre du milieu de terrain de la Juventus Turin et de l’Equipe de France. Une lourde peine que l’international tricolore espère diminuer. « Paul n'a jamais voulu enfreindre les règles » a affirmé sa représentante Rafaela Pimenta. Et il compte bien le prouver. D’après les informations de L’Equipe, confirmées par la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour, l’objectif du champion du monde 2018 est de prouver sa non-intentionnalité. Selon sa version, Paul Pogba n’a pas pris ce produit pour améliorer ses performances sportives et espère pouvoir le prouver afin d’alléger sa peine. Son objectif est de voir sa suspension de 4 ans réduite à 2 ans, voire à quelques mois. En attendant, la Juventus Turin étudie sérieusement une rupture du contrat de Paul Pogba, lequel est actuellement payé au strict minimum à savoir 2.000 euros par mois.