Eden Hazard accepte de rejouer en France, on sait où

Dans : Foot Europeen.

Par Claude Dautel

Eden Hazard est libre depuis son départ du Real Madrid, mais à 32 ans, la star belge n'a toujours pas annoncé sa retraite. Ce lundi, on sait qu'il va rejouer en France.

Tandis que des supporters du LOSC réclament encore un éventuel retour de celui qui a porté le maillot de Lille jusqu'en 2008, Eden Hazard est totalement muet sur son avenir footballistique. Son nom a circulé en Arabie Saoudite, mais aussi aux Etats-Unis, toutefois à ce jour le joueur belge n'a rien décidé. Cependant, les fans français du Diable Rouge ont appris ce lundi qu'ils pourront le voir jouer au football le 18 octobre prochain à Calais. En effet, Hazard a donné son accord pour participer à un match caritatif sous le maillot du Variétés Club de France. Cette rencontre sera au bénéfice de l'opération Pièces Jaunes. Le Variétés Club de France affrontera la Team Calais, et en plus d'Eden Hazard, les spectateurs pourront également voir jouer Didier Deschamps, Robert Pires, Christian Karembeu, mais aussi des vedettes telles que Redouane Bougheraba, Roméo Elvis et le champion de l'UFC, Cyril Gane.