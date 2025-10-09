Al-Khelaïfi lui a retourné le cerveau, le boss du Barça s'incline

Depuis longtemps fervent défenseur de la création de la Superligue pour concurrencer la Ligue des champions, Joan Laporta, président du FC Barcelone, a finalement désavoué publiquement son projet en demandant à retrouver sa place à l'EFC. Nasser al-Khelaïfi a d'ailleurs joué un rôle prépondérant dans ce revirement.

Officiellement, le FC Barcelone et Joan Laporta sont toujours alignés avec le Real Madrid et Florentino Pérez pour faire naître un projet novateur d'une compétition européenne différente de la Ligue des champions. Baptisé Superligue , ce projet a vivement été critiqué par les instances dirigeantes du football européen par l'intermédiaire d'Aleksander Čeferin et l'UEFA. De son côté, Nasser al-Khelaïfi, président de l'association des clubs européens (EFC, anciennement ECA), a lui aussi exprimé à plusieurs reprises son animosité envers ce projet défendu par des présidents qui ont de facto quitté l'association. Pour Laporta, toutefois, cette position de réfractaire à la Ligue des champions et à l'UEFA ne pouvait pas durer éternellement, alors que le président du PSG a réussi à le faire changer d'avis.

Joan Laporta fait volte-face... grâce à Nasser al-Khelaïfi

« Nous avons été invités par le président de l'actuelle EFC, l'European Football Club et nous avons accepté avec plaisir. Nous entretenons d'excellentes relations avec Nasser Al-Khelaïfi. A Barcelone, nous sommes favorables à la pacification du football européen. Nous souhaitons un accord et un retour à l'UEFA. C'est ce que souhaitent tous les clubs, et nous y travaillons. Venir ici, c'est créer un lien pour parvenir à cet accord qui apaisera le football européen », a déclaré Joan Laporta au sortir de l'assemblée annuelle de l'association des clubs européens qui s'est tenu à l'hôtel Cavalieri Waldorf Astoria de Rome.

Comme de nombreuses images le montrent, Nasser al-Khelaïfi a accueilli Joan Laporta de manière très chaleureuse. Un geste qui peut s'interpréter par un retour aux bonnes relations entre le PSG et le FC Barcelone. « J’ai le plaisir d’accueillir à nouveau un invité spécial. Parfois, les amis sont en désaccord, c’est normal mais ils se retrouvent toujours pour le bien commun. Il a redonné vie à son club avec une équipe jeune et incroyable, et avec un nouveau stade tout aussi impressionnant », a notamment déclaré NAK au sujet du dirigeant blaugrana. Deux dirigeants qui avaient d'ailleurs déjà pu se retrouver lors de la réception du PSG par le Barça en Ligue des champions la semaine précédente.