uefa aleksander ceferin sa nouvelle idee qui va tuer le football icon 221009 99 61515 dpai 358111

La Super Ligue des Champions fait marrer l’UEFA

Foot Europeen04 oct. , 22:00
parEric Bethsy
0
Loin d’avoir jeté l'éponge, les partisans de la Superligue tentent de convaincre l’UEFA de modifier le format de la Ligue des Champions. La presse catalane évoquait une possible modification majeure à partir de 2027. Mais les rumeurs sont catégoriquement démenties au sein de l’UEFA.
Alors que le FC Barcelone pense à laisser le Real Madrid seul dans le projet, la Superligue n’est toujours pas enterrée. Ses partisans continuent de discuter avec l’UEFA pour trouver des compromis. Ce sont du moins les informations publiées par Mundo Deportivo. D’après le quotidien catalan, les derniers frondeurs et la société A22, promotrice de la Superligue, ont proposé deux changements majeurs à apporter à la Ligue des Champions. Le camp adverse propose de créer une plateforme mondiale et gratuite qui diffuserait les matchs à la télévision.
Mais surtout, les opposants aimeraient que les 36 participants à la C1 soient dispersés en deux groupes, dont l’un contiendrait les 18 meilleures équipes au classement UEFA. Ce format permettrait de multiplier le nombre de grandes affiches. Contacté par RMC, l’entourage de la société A22 ne dément pas ces informations. Mais des sources de l’instance européenne, qui rappellent que Mundo Deportivo est un média proche du Barça, affirment que l’UEFA ne compte pas toucher à son format. La rumeur est effectivement qualifiée de « plaisanterie » et « d’idée absurde ». Des réactions similaires à celle d'Aleksander Ceferin en septembre dernier

L'UEFA dément

« Si l’UEFA était en négociations avec eux, le président de l’UEFA l’ignore, réagissait le patron de l’organisme européen auprès de Politico. Et sans que je le sache, cela n’a aucun sens. Ce n’est donc pas vrai. Bien sûr, nous communiquons, pas moi personnellement, mais nous communiquons avec les deux clubs espagnols (le Real et le Barça). J’ai également eu une réunion avec Laporta, tout va bien, mais ce n’est pas une négociation. Le système ou le nouveau format ne changeront pas, c’est clair. Les deux clubs sont toujours les bienvenus au sein de la famille du football européen, à laquelle ils ont toujours appartenu. » On est donc loin d’un accord entre les deux parties.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272022_0093
Equipe de France

EdF : Konaté touché à Liverpool, Deschamps tremble

Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 9e journée

ICONSPORT_272823_0043
Ligue 2

L2 : L'ASSE et Davitashvili torpillent Montpellier

Hakimi 13
PSG

PSG : Hakimi et Nuno Mendes rêvent du Real Madrid

Fil Info

22:15
EdF : Konaté touché à Liverpool, Deschamps tremble
21:58
L2 : Programme TV et résultats de la 9e journée
21:57
L2 : L'ASSE et Davitashvili torpillent Montpellier
21:30
PSG : Hakimi et Nuno Mendes rêvent du Real Madrid
20:55
L1 : Programme TV et résultats de la 7e journée
20:54
L1 : A Brest, Lopes sauve encore Nantes
20:31
Ang : Liverpool tombe à Chelsea
20:30
Ang : Cherki trop gros à City, Haaland se lâche
20:14
Auxerre - Lens : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Derniers commentaires

OL : Khalis Merah en Bleu, l’Algérie se vexe

Faudrait qu'un jour ils soient honnêtes et donnent la différence de salaire entre les deux équipes. Quand on verra que la différence c'est x20, x30 on comprendra peut-être mieux pourquoi l'amour du maillot est européen.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Depuis le départ de rabiot L OM est devenu plus fort sans lui

L'OM champion de France, ce n'est plus tabou

De zerbi il a jamais mis le même 11 il a déjà utilisé 28 joueurs depuis le début de la saison , ca veux dire il a un banc très riche

L'OM en rouleau compresseur à Metz

dit-il en venant rager sur un autre club

L'OM en rouleau compresseur à Metz

elle fait plaisir a voir cette équipe, ça fait un moment que j'avais pas été aussi fier de voir mon club, merci RDZ pablo et mehdi, c'est juste la 2ème année que je considère encore comme une année d'apprentissage du fait qu'on soit en LDC, déja hâte de voir ce que ça va donner l'an prochain mais avant on va bien savourer celle là en espèrant que ça continue sur ce rythme

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
15750210155
2
Paris Saint Germain
1565018124
3
O. Lyonnais
156501583
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Paris
107313-11213
9
Rennes
96231-178
10
Brest
8722301111
11
Toulouse
76213-2911
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
66204-448
15
Nantes
67133-257
16
Le Havre
56123-268
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
27025-11516

Loading