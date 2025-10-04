La Super Ligue des Champions fait marrer l’UEFA

Loin d’avoir jeté l'éponge, les partisans de la Superligue tentent de convaincre l’UEFA de modifier le format de la Ligue des Champions. La presse catalane évoquait une possible modification majeure à partir de 2027. Mais les rumeurs sont catégoriquement démenties au sein de l’UEFA.

Alors que le FC Barcelone pense à laisser le Real Madrid seul dans le projet , la Superligue n’est toujours pas enterrée. Ses partisans continuent de discuter avec l’UEFA pour trouver des compromis. Ce sont du moins les informations publiées par Mundo Deportivo. D’après le quotidien catalan, les derniers frondeurs et la société A22, promotrice de la Superligue, ont proposé deux changements majeurs à apporter à la Ligue des Champions. Le camp adverse propose de créer une plateforme mondiale et gratuite qui diffuserait les matchs à la télévision.

Mais surtout, les opposants aimeraient que les 36 participants à la C1 soient dispersés en deux groupes, dont l’un contiendrait les 18 meilleures équipes au classement UEFA. Ce format permettrait de multiplier le nombre de grandes affiches. Contacté par RMC, l’entourage de la société A22 ne dément pas ces informations. Mais des sources de l’instance européenne, qui rappellent que Mundo Deportivo est un média proche du Barça, affirment que l’UEFA ne compte pas toucher à son format. La rumeur est effectivement qualifiée de « plaisanterie » et « d’idée absurde ». Des réactions similaires à celle d'Aleksander Ceferin en septembre dernier

L'UEFA dément

« Si l’UEFA était en négociations avec eux, le président de l’UEFA l’ignore, réagissait le patron de l’organisme européen auprès de Politico. Et sans que je le sache, cela n’a aucun sens. Ce n’est donc pas vrai. Bien sûr, nous communiquons, pas moi personnellement, mais nous communiquons avec les deux clubs espagnols (le Real et le Barça). J’ai également eu une réunion avec Laporta, tout va bien, mais ce n’est pas une négociation. Le système ou le nouveau format ne changeront pas, c’est clair. Les deux clubs sont toujours les bienvenus au sein de la famille du football européen, à laquelle ils ont toujours appartenu. » On est donc loin d’un accord entre les deux parties.