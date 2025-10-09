ICONSPORT_271641_0241
Lamine Yamal

PSG : Al-Khelaïfi harcèle le père de Lamine Yamal

PSG09 oct. , 12:00
parCorentin Facy
1
Le PSG rêve de Lamine Yamal et a trouvé un moyen d’approcher de près le camp de l’attaquant de 18 ans. Nasser Al-Khelaïfi est selon la presse espagnole en contacts permanents avec le père de la star du Barça.
Deuxième du classement du Ballon d’Or il y a un mois, Lamine Yamal est sans conteste l’un des joueurs les plus fascinants de la planète. Depuis son éclosion avec le FC Barcelone et la sélection espagnole, l’attaquant de 18 ans s’est imposé comme le meilleur dribbleur au monde. Le Barça en fait logiquement le coeur de son projet et lui a même offert le numéro 10 après le départ d’Ansu Fati à l’AS Monaco cet été. L’objectif du club blaugrana est sans aucun doute de réussir à conserver Lamine Yamal le plus longtemps possible et pourquoi pas toute sa carrière.
Un scénario que le Paris Saint-Germain espère bien faire capoter. Et pour cause, le site Don Balon confirme que Lamine Yamal est « un rêve de longue date » pour le PSG, qui a bien l’intention de se montrer aussi patient que nécessaire pour un jour rafler la mise et s’offrir le joyau de la Roja. Le média affirme que le champion d’Europe en titre est prêt à offrir plus de 200 millions d’euros au FC Barcelone pour rendre le transfert possible si cela est nécessaire. Une somme qui pourrait bien faire tourner la tête de Joan Laporta au vu des difficultés financières récurrentes du pensionnaire du Camp Nou.

Lire aussi

PSG : Plus précoce que Lamine Yamal, il fait craquer ParisPSG : Plus précoce que Lamine Yamal, il fait craquer Paris
Lamine Yamal au PSG, la folle annonce venue d'EspagneLamine Yamal au PSG, la folle annonce venue d'Espagne
Encore faut-il convaincre Lamine Yamal et son entourage et pour cela, Nasser Al-Khelaïfi sait comment s’y prendre. Don Balon explique que le président du PSG s’est déjà rapproché du père de l’attaquant barcelonais et qu’il entretient un contact quasiment permanent avec lui. « Le Barça ne peut donc pas être complètement serein car le père de Lamine Yamal représente un danger pour l’avenir de son fils chez les Blaugrana, surtout si le PSG est de la partie » conclut le média spécialisé. En s’approchant ainsi du père de la star catalane, le président du Paris Saint-Germain a marqué de gros points. Un scénario qui terrifie le Barça, dont les dirigeants n’avaient déjà aucunement confiance envers le père de leur numéro dix.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_272982_0416
Mercato

Chelsea se trompe de joueur, Strasbourg explose de rire

ICONSPORT_272834_0006
PSG

100 millions d'euros pour Olise, le PSG a le feu vert

ICONSPORT_270944_0029
OM

OM : « C’est dingue », les 18 ME les mieux dépensés du mercato

ICONSPORT_271163_0417
OL

OL : Se sacrifier comme Mikautadze, il n’y a jamais pensé

Fil Info

13:20
Chelsea se trompe de joueur, Strasbourg explose de rire
13:00
100 millions d'euros pour Olise, le PSG a le feu vert
12:40
OM : « C’est dingue », les 18 ME les mieux dépensés du mercato
12:20
OL : Se sacrifier comme Mikautadze, il n’y a jamais pensé
11:40
Le nouveau coach arrive, Monaco fait une boulette
11:20
Nantes a le meilleur gardien de Ligue 1
11:00
OM : Roberto De Zerbi se félicite pour ce coup de génie
10:30
Bordeaux : Plus gros salaire du club, il va enfin rejouer
10:00
Le Barça prêt à payer 65 ME pour son prochain buteur ?

Derniers commentaires

Tolisso oublié, le retour de Thauvin le scandalise

ouille. je crois que tu n'as toujours rien compris.

PSG : Al-Khelaïfi harcèle le père de Lamine Yamal

A part des kilomètres de pub y a plus rien sur ce site. C est Morne plaine. Bravo, bande de nazes vous avez bien réussi a le faire crever.

OL : Fabio Carvalho offert sur un plateau à Lyon

Encore un mo .. est ce bien utile

OL : Fabio Carvalho offert sur un plateau à Lyon

Encore un mo .. est ce bien utile

OL : Fabio Carvalho offert sur un plateau à Lyon

Toujours les deux mêmes mongoliens qui n'ont rien à dire. Quelle triste vie.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading