PSG : Al-Khelaïfi harcèle le père de Lamine Yamal

Le PSG rêve de Lamine Yamal et a trouvé un moyen d’approcher de près le camp de l’attaquant de 18 ans. Nasser Al-Khelaïfi est selon la presse espagnole en contacts permanents avec le père de la star du Barça.

Deuxième du classement du Ballon d’Or il y a un mois, Lamine Yamal est sans conteste l’un des joueurs les plus fascinants de la planète. Depuis son éclosion avec le FC Barcelone et la sélection espagnole, l’attaquant de 18 ans s’est imposé comme le meilleur dribbleur au monde. Le Barça en fait logiquement le coeur de son projet et lui a même offert le numéro 10 après le départ d’Ansu Fati à l’AS Monaco cet été. L’objectif du club blaugrana est sans aucun doute de réussir à conserver Lamine Yamal le plus longtemps possible et pourquoi pas toute sa carrière.

« un rêve de longue date » pour le PSG, qui a bien l’intention de se montrer aussi patient que nécessaire pour un jour rafler la mise et s’offrir le joyau de la Roja. Le média affirme que le champion d’Europe en titre est prêt à offrir plus de 200 millions d’euros au FC Barcelone pour rendre le transfert possible si cela est nécessaire. Une somme qui pourrait bien faire tourner la tête de Joan Laporta au vu des difficultés financières récurrentes du pensionnaire du Camp Nou. Un scénario que le Paris Saint-Germain espère bien faire capoter. Et pour cause, le site Don Balon confirme que Lamine Yamal estpour le PSG, qui a bien l’intention de se montrer aussi patient que nécessaire pour un jour rafler la mise et s’offrir le joyau de la Roja. Le média affirme que le champion d’Europe en titre est prêt à offrir plus de 200 millions d’euros au FC Barcelone pour rendre le transfert possible si cela est nécessaire. Une somme qui pourrait bien faire tourner la tête de Joan Laporta au vu des difficultés financières récurrentes du pensionnaire du Camp Nou.

Encore faut-il convaincre Lamine Yamal et son entourage et pour cela, Nasser Al-Khelaïfi sait comment s’y prendre. Don Balon explique que le président du PSG s’est déjà rapproché du père de l’attaquant barcelonais et qu’il entretient un contact quasiment permanent avec lui. « Le Barça ne peut donc pas être complètement serein car le père de Lamine Yamal représente un danger pour l’avenir de son fils chez les Blaugrana, surtout si le PSG est de la partie » conclut le média spécialisé. En s’approchant ainsi du père de la star catalane, le président du Paris Saint-Germain a marqué de gros points. Un scénario qui terrifie le Barça, dont les dirigeants n’avaient déjà aucunement confiance envers le père de leur numéro dix.