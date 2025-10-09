ICONSPORT_175564_0280

Ibrahimovic fait une Mbappé avec le PSG

PSG09 oct.
parGuillaume Conte
Personnage très hautain devant les médias, Zlatan Ibrahimovic n'a pas toujours respecté le PSG dans ses prises de parole. Mais il a rejoint Kylian Mbappé chez les anciens joueurs du PSG qui s'inclinent devant le succès de l'équipe de Luis Enrique. 
Tout au long de sa longue carrière, sachant que son pays la Suède ne pouvait pas remporter une compétition majeure, Zlatan Ibrahimovic a couru derrière la Ligue des Champions. Malgré ses passages dans de grands clubs comme l’Ajax Amsterdam, le FC Barcelone, le Milan AC, l’Inter Milan, la Juventus ou le PSG, jamais l’attaquant n’a soulevé la coupe aux grandes oreilles. Un vrai manque pour le jeune retraité, désormais conseiller de la direction du Milan AC, qui reste néanmoins comme l’un des joueurs les plus emblématiques des années 2000. 
Le Suédois, connu pour son égo très haut placé, avait parfois craché sur le PSG à son arrivée dans la capitale. Il pourrait donc l’avoir mauvaise après la victoire du PSG en Ligue des Champions une fois qu’il a quitté le club, après avoir essayer de la gagner pendant tant d’années. Mais à l’instar de Kylian Mbappé qui a fait savoir qu’il était heureux pour le club de la capitale, Zlatan Ibrahimovic a assuré lors d’un discours devant l’ECA, l’association européenne des clubs, qu’il était ravi de voir Paris enfin s’imposer sur le continent. Tout en glissant un autre défi de taille à Luis Enrique. 
« Au Milan AC, tout ce qu'on a fait jusqu'en janvier est bien, après janvier et février, il faut être au top. Il y a aussi une part de chance, mais ce n'est un secret pour personne, je vous ai dit que j'aurais aimé gagner la Ligue des champions. Pourtant, on se souvient de moi comme de plus de 90 % des joueurs qui l'ont gagnée (rires). En tout cas, je suis content que le PSG l'ait gagnée, même si le plus dur est de rééditer cet exploit », a demandé Ibra à son ancienne équipe. 
Le PSG fait de nouveau partie des favoris pour une victoire cette saison, même si la concurrence sera terrible avec Liverpool, Arsenal, le Real Madrid et le FC Barcelone. Et si une équipe de Milan est candidat, c’est bien l’Inter, car le Milan AC s’est totalement planté la saison dernière avec une 8e place décevante en Serie A. 
0
Loading