Ibrahimovic fait une Mbappé avec le PSG

C'est un gardien comme cela qu'il faudrait à Lyon...
Dans le foot tel que vu par Luis Enrique c'est beaucoup plus nuancé car le PSG relance court et c'est la force de l'équipe. Le fait d'avoir un 11eme homme change beaucoup de chose pour libérer la pression. Sur la finale face au PSG Sommer (Inter) était incapable de supporter la pression et relançait en touche 2 fois sur 3... Luis Enrique sait ce qu'il fait et pourquoi il a voulu ce changement. On verra en mars, mais je ne vais pas remettre en cause son choix au bout de 2 mois vu le visionnaire qu'il est...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
