ICONSPORT_272834_0006

100 millions d'euros pour Olise, le PSG a le feu vert

PSG09 oct. , 13:00
parMehdi Lunay
0
Michael Olise impressionne au Bayern Munich et pas uniquement le public allemand. Le Paris Saint-Germain aimerait s'offrir l'international français pour une somme de 100 millions d'euros. Une idée que vous approuvez largement.
Si le Paris Saint-Germain a pratiquement battu toutes les meilleures équipes d'Europe ces derniers mois, hors de question de se reposer sur ses lauriers dans les prochains mois. Les Parisiens entendent continuer leur progression et maintenir leur domination en Europe. Cela passe par un travail rigoureux de Luis Enrique mais aussi par un recrutement agressif. Le PSG possède un onze cohérent mais l'ajout de quelques cadors mondiaux en plus n'est pas inutile. Michael Olise fait partie des talents que la direction parisienne ne peut ignorer. Le Français impose sa vision du jeu et sa technique au Bayern Munich depuis plus d'une année déjà.

Olise au PSG, c'est un large plébiscite

Récemment, le site Fichajes avançait que le PSG voulait faire une folie et offrir 100 millions d'euros aux Bavarois pour le meneur de jeu de l'Equipe de France. Un prix énorme mais une dépense logique selon vous, lecteurs de Foot01.com. En effet, à la question « Est-ce une bonne affaire ? », vous approuvez très largement ce transfert et ce montant élevé. 85% d'entre vous acceptent que le PSG dépense 100 millions d'euros pour Michael Olise contre seulement 15% de réfractaires à cette idée.
Capture d'écran 2025-10-08 230106
Reste maintenant au Paris Saint-Germain à boucler ce dossier. Ce sera tout sauf évident avec le Bayern Munich. Le champion d'Allemagne sait être intransigeant en affaire et ce, d'autant plus qu'Olise est encore sous contrat jusqu'en 2029 avec le Rekordmeister. En plus, Paris aura des rivaux coriaces dans ce dossier. En Angleterre, Liverpool est de loin le plus entreprenant. Les Reds pourraient donner jusqu'à 170 millions d'euros au Bayern Munich pour acquérir l'ancien joueur de Crystal Palace.
M. Olise

M. Olise

FranceFrance Âge 23 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs8
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts1
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

Matchs6
Buts3
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

Matchs3
Buts4
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272982_0416
Mercato

Chelsea se trompe de joueur, Strasbourg explose de rire

ICONSPORT_270944_0029
OM

OM : « C’est dingue », les 18 ME les mieux dépensés du mercato

ICONSPORT_271163_0417
OL

OL : Se sacrifier comme Mikautadze, il n’y a jamais pensé

ICONSPORT_271641_0241
PSG

PSG : Al-Khelaïfi harcèle le père de Lamine Yamal

Fil Info

13:20
Chelsea se trompe de joueur, Strasbourg explose de rire
12:40
OM : « C’est dingue », les 18 ME les mieux dépensés du mercato
12:20
OL : Se sacrifier comme Mikautadze, il n’y a jamais pensé
12:00
PSG : Al-Khelaïfi harcèle le père de Lamine Yamal
11:40
Le nouveau coach arrive, Monaco fait une boulette
11:20
Nantes a le meilleur gardien de Ligue 1
11:00
OM : Roberto De Zerbi se félicite pour ce coup de génie
10:30
Bordeaux : Plus gros salaire du club, il va enfin rejouer
10:00
Le Barça prêt à payer 65 ME pour son prochain buteur ?

Derniers commentaires

Tolisso oublié, le retour de Thauvin le scandalise

ouille. je crois que tu n'as toujours rien compris.

PSG : Al-Khelaïfi harcèle le père de Lamine Yamal

A part des kilomètres de pub y a plus rien sur ce site. C est Morne plaine. Bravo, bande de nazes vous avez bien réussi a le faire crever.

OL : Fabio Carvalho offert sur un plateau à Lyon

Encore un mo .. est ce bien utile

OL : Fabio Carvalho offert sur un plateau à Lyon

Encore un mo .. est ce bien utile

OL : Fabio Carvalho offert sur un plateau à Lyon

Toujours les deux mêmes mongoliens qui n'ont rien à dire. Quelle triste vie.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading