100 millions d'euros pour Olise, le PSG a le feu vert

Michael Olise impressionne au Bayern Munich et pas uniquement le public allemand. Le Paris Saint-Germain aimerait s'offrir l'international français pour une somme de 100 millions d'euros. Une idée que vous approuvez largement.

Si le Paris Saint-Germain a pratiquement battu toutes les meilleures équipes d'Europe ces derniers mois, hors de question de se reposer sur ses lauriers dans les prochains mois. Les Parisiens entendent continuer leur progression et maintenir leur domination en Europe. Cela passe par un travail rigoureux de Luis Enrique mais aussi par un recrutement agressif. Le PSG possède un onze cohérent mais l'ajout de quelques cadors mondiaux en plus n'est pas inutile. Michael Olise fait partie des talents que la direction parisienne ne peut ignorer. Le Français impose sa vision du jeu et sa technique au Bayern Munich depuis plus d'une année déjà.

Olise au PSG, c'est un large plébiscite

Fichajes avançait que le PSG voulait faire une folie et offrir 100 millions d'euros aux Bavarois pour le meneur de jeu de l'Equipe de France. Un prix énorme mais une dépense logique selon vous, lecteurs de Foot01.com. En effet, à la question « Est-ce une bonne affaire ? », Récemment, le siteavançait que le PSG voulait faire une folie et offrir 100 millions d'euros aux Bavarois pour le meneur de jeu de l'Equipe de France. Un prix énorme mais une dépense logique selon vous, lecteurs de Foot01.com. En effet, à la question «», vous approuvez très largement ce transfert et ce montant élevé. 85% d'entre vous acceptent que le PSG dépense 100 millions d'euros pour Michael Olise contre seulement 15% de réfractaires à cette idée.

Reste maintenant au Paris Saint-Germain à boucler ce dossier. Ce sera tout sauf évident avec le Bayern Munich. Le champion d'Allemagne sait être intransigeant en affaire et ce, d'autant plus qu'Olise est encore sous contrat jusqu'en 2029 avec le Rekordmeister. En plus, Paris aura des rivaux coriaces dans ce dossier. En Angleterre, Liverpool est de loin le plus entreprenant. Les Reds pourraient donner jusqu'à 170 millions d'euros au Bayern Munich pour acquérir l'ancien joueur de Crystal Palace.