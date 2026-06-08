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Real : Pérez réélu, sa recrue à 150 ME va choquer le monde

Liga08 juin , 7:30
parCorentin Facy
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Florentino Pérez a été réélu président du Real Madrid, tard dans la soirée de dimanche, après sa victoire face à Enrique Riquelme. Le patron du club merengue a obtenu 65% des votes des Socios.
C’est ce dimanche que les Socios du Real Madrid étaient appelés aux urnes pour élire leur président. Candidat à sa succession, Florentino Pérez devait batailler contre Enrique Riquelme, dont les annonces ont fait beaucoup de bruit durant la campagne (Rodri, Haaland, Klopp). Malgré les effets d’annonce de son rival, Florentino Pérez l’a emporté avec 65% des votes des Socios. Le président merengue de 79 ans reste donc en poste et va maintenant pouvoir avancer concrètement sur son mercato.
Sa réélection signifie tout d’abord que José Mourinho va devenir officiellement le nouvel entraîneur de la Casa Blanca pour succéder à Alvaro Arbeloa. Les signatures de Denzel Dumfries et d’Ibrahima Konaté vont elles aussi pouvoir être officialisées. Une troisième recrue est attendue et celle-ci risque de faire du bruit. Durant la campagne, Florentino Pérez a révélé qu’il préparait une offre de 150 millions d’euros pour un joueur « galactique ».

Et si la recrue mystère n'était pas Olise ?

Le nom de Michael Olise revient en boucle depuis quelques jours mais selon le journaliste José Luis Sánchez, il se pourrait que l’offre ne concerne pas l’attaquant français du Bayern Munich. « Le joueur pour lequel Florentino Pérez va faire une offre de 150 millions d’euros est inimaginable. Ce sera une surprise pour tout le monde et ça va énormément plaire au Madridisme » a-t-il fait savoir après la réélection du président merengue.
Un suspense qui laisse penser que le joueur ciblé par Florentino Pérez ne se nomme peut-être pas Michael Olise, contrairement à tout ce que la presse espagnole et européenne croit savoir depuis ce week-end. Au PSG, on garde bien sûr un oeil sur la situation, avec la crainte de voir le Real Madrid poser une énorme somme sur Vitinha, Joao Neves ou encore Désiré Doué dans les heures qui viennent.
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Derniers commentaires

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je vote pour Cherki

Battu au Ballon d'Or, Yamal remercie Dembélé

L'an dernier c'était encore un gamin ?!...parce que cette année il est devenu un homme ???😅😂

Battu au Ballon d'Or, Yamal remercie Dembélé

Viens à Paris et tu le gagneras ainsi que des LDC 😂

EdF : Lizarazu alerte Deschamps

Ton commentaire a surement plus de creibilite que Liza. MERCI !

Viré par l’OM, sa valeur a presque triplé

C’est un joueur progressiste, la méthode viriliste de 2Zeubi, n’a pas marché avec lui, il a besoin d’un environnement type familial en mode calinotherapie pour donner son plein potentiel !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
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Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
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6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
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363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
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17
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18
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