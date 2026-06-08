Real : Pérez réélu, sa recrue à 150 ME va choquer le monde

Florentino Pérez a été réélu président du Real Madrid, tard dans la soirée de dimanche, après sa victoire face à Enrique Riquelme. Le patron du club merengue a obtenu 65% des votes des Socios.

C’est ce dimanche que les Socios du Real Madrid étaient appelés aux urnes pour élire leur président. Candidat à sa succession, Florentino Pérez devait batailler contre Enrique Riquelme, dont les annonces ont fait beaucoup de bruit durant la campagne (Rodri, Haaland, Klopp). Malgré les effets d’annonce de son rival, Florentino Pérez l’a emporté avec 65% des votes des Socios. Le président merengue de 79 ans reste donc en poste et va maintenant pouvoir avancer concrètement sur son mercato

Sa réélection signifie tout d’abord que José Mourinho va devenir officiellement le nouvel entraîneur de la Casa Blanca pour succéder à Alvaro Arbeloa. Les signatures de Denzel Dumfries et d’Ibrahima Konaté vont elles aussi pouvoir être officialisées. Une troisième recrue est attendue et celle-ci risque de faire du bruit. Durant la campagne, Florentino Pérez a révélé qu’il préparait une offre de 150 millions d’euros pour un joueur « galactique ».

Et si la recrue mystère n'était pas Olise ?

« Le joueur pour lequel Florentino Pérez va faire une offre de 150 millions d’euros est inimaginable. Ce sera une surprise pour tout le monde et ça va énormément plaire au Madridisme » a-t-il fait savoir après la réélection du président merengue. Le nom de Michael Olise revient en boucle depuis quelques jours mais selon le journaliste José Luis Sánchez, il se pourrait que l’offre ne concerne pas l’attaquant français du Bayern Munich.a-t-il fait savoir après la réélection du président merengue.