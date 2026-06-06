Michael Olise au Real, le PSG directement impacté

En cas de victoire lors des élections à la présidence du Real Madrid ce dimanche, Florentino Pérez a promis un nouveau transfert galactique à plus de 150 millions d’euros. Michael Olise fait rêver le patron de la Casa Blanca et ce potentiel deal pourrait impacter… le PSG.

Florentino Pérez a lâché une bombe ces dernières heures en annonçant sa volonté de boucler un nouveau transfert galactique au Real Madrid, en cas de réélection à la présidence de la Casa Blanca ce dimanche. L’information n’a pas mis très longtemps avant de fuiter, c’est Michael Olise qui est la cible du patron du club merengue . Auteur d’une saison monstrueuse avec le Bayern Munich, l’international français fait l’objet d’un intérêt concret de la part du vice-champion d’Espagne en titre, disposé à lâcher 150 millions d’euros pour le recruter au Bayern Munich.

A en croire les informations du journaliste Ramón Álvarez, Michael Olise a été prévenu de l’offensive à venir du Real Madrid. Le joueur aurait fait part à son entourage qu’il était plutôt ouvert à l’idée de découvrir le championnat espagnol sous le maillot blanc. Du côté du Bayern en revanche, on se dit toujours fermé de façon catégorique à un potentiel départ de Michael Olise.

Cela n’empêche pas le club bavarois d’anticiper les possibles envies d’ailleurs de l’ancien joueur de Crystal Palace. La preuve, le champion d’Allemagne en titre a identifié Morgan Rogers comme son potentiel successeur. Selon Ekrem Konur, le milieu offensif d’Aston Villa, convoqué par Thomas Tuchel pour disputer la Coupe du monde avec l’Angleterre, est très apprécié par Vincent Kompany.

Rogers pour remplacer Olise au Bayern ?