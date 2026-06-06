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Michael Olise au Real, le PSG directement impacté

PSG06 juin , 16:40
parCorentin Facy
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En cas de victoire lors des élections à la présidence du Real Madrid ce dimanche, Florentino Pérez a promis un nouveau transfert galactique à plus de 150 millions d’euros. Michael Olise fait rêver le patron de la Casa Blanca et ce potentiel deal pourrait impacter… le PSG.
Florentino Pérez a lâché une bombe ces dernières heures en annonçant sa volonté de boucler un nouveau transfert galactique au Real Madrid, en cas de réélection à la présidence de la Casa Blanca ce dimanche. L’information n’a pas mis très longtemps avant de fuiter, c’est Michael Olise qui est la cible du patron du club merengue. Auteur d’une saison monstrueuse avec le Bayern Munich, l’international français fait l’objet d’un intérêt concret de la part du vice-champion d’Espagne en titre, disposé à lâcher 150 millions d’euros pour le recruter au Bayern Munich.
A en croire les informations du journaliste Ramón Álvarez, Michael Olise a été prévenu de l’offensive à venir du Real Madrid. Le joueur aurait fait part à son entourage qu’il était plutôt ouvert à l’idée de découvrir le championnat espagnol sous le maillot blanc. Du côté du Bayern en revanche, on se dit toujours fermé de façon catégorique à un potentiel départ de Michael Olise.
Cela n’empêche pas le club bavarois d’anticiper les possibles envies d’ailleurs de l’ancien joueur de Crystal Palace. La preuve, le champion d’Allemagne en titre a identifié Morgan Rogers comme son potentiel successeur. Selon Ekrem Konur, le milieu offensif d’Aston Villa, convoqué par Thomas Tuchel pour disputer la Coupe du monde avec l’Angleterre, est très apprécié par Vincent Kompany.

Rogers pour remplacer Olise au Bayern ?

Le meneur de jeu des Three Lions est aussi ciblé par Arsenal, Manchester City… et le Paris Saint-Germain, qui pourrait donc être contraint d’abandonner définitivement cette piste si le Bayern décidait d’accélérer sur ce dossier pour compenser l’éventuel départ à venir de Michael Olise. Indirectement, les annonces de Florentino Pérez sur le mercato du Real Madrid pourraient donc avoir une incidence sur l’été du Paris SG. Et cela même si le club de la Casa Blanca ne l’attaquait pas directement, comme cela aurait pu être le cas en cas d’offres pour Joao Neves ou Vitinha.
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3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
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17
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Metz
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