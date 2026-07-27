Real : José Mourinho jette un Français dehors

Real : José Mourinho jette un Français dehors

Liga27 juil. , 16:00
parQuentin Mallet
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Arrivé récemment sur le banc du Real Madrid pour relancer une machine enrayée, José Mourinho a déjà tranché dans le vif au sujet de certains joueurs. Eduardo Camavinga, l'une de ses victimes, a été prévenu qu'il n'aurait pas un temps de jeu important la saison prochaine. Un départ inévitable ?
Après deux dernières saisons très compliquées, le Real Madrid cherche à se reconstruire et redorer son blason. Après sa réélection en juin dernier, Florentino Pérez a dévoilé ses grandes ambitions et sa volonté de réaliser un transfert de grande envergure. Et avec tous les gros noms qui passent dans la short-list, c'est José Mourinho qui se frotte les mains. Rappelé contre toute attente sur le banc du Real Madrid pour être à l'initiative du renouveau, le Special One doit logiquement faire des choix entre les joueurs qui étaient déjà présents au club à son arrivée, et ceux qui arrivent pendant le mercato. Et la tendance actuelle n'est clairement pas bonne pour Eduardo Camavinga.

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Eduardo Camavinga poussé dehors, mais...

Après une saison très moyenne ponctuée par une non convocation à la Coupe du monde 2026 en équipe de France, le milieu de terrain formé au Stade Rennais risque de passer une prochaine saison là encore très compliquée s'il décide de rester. En effet, selon les informations du journaliste espagnol Sergio Valentin, José Mourinho a informé Eduardo Camavinga qu'il n'aurait pas beaucoup de temps de jeu lors de la prochaine saison. De son côté, la direction sportive du Real Madrid lui cherche activement des portes de sortie, d'autant que l'arrivée probable de Rodri n'arrangera pas les choses. Une situation qui ne convient logiquement pas au joueur, lequel espère encore pouvoir inverser la tendance auprès de son nouvel entraineur.
Pour rappel, Eduardo Camavinga est encore sous contrat jusqu'en juin 2029 et a une cote particulièrement élevée du côté de la Premier League. Mais le mercato avançant, une solution devra rapidement être trouvée pour éviter une situation délicate pour le joueur.
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