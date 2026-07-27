Guéla Doué change d’agent, le PSG en alerte

Frère aîné de Désiré Doué, Guéla Doué vient de s’engager avec Moussa Sissoko, un agent bien connu au PSG. Une façon de se rapprocher du club de la capitale française en vue d’un futur transfert ?

Pendant de longues années, Désiré Doué et Guéla Doué ont porté le même maillot, celui de leur club formateur, le Stade Rennais. Mais il y a deux ans, lors du mercato estival de 2024, les deux frères ont décidé de faire chacun leur route. Si le milieu offensif a signé au Paris Saint-Germain dans le cadre d’un transfert de 50 millions d’euros pour devenir l’un des meilleurs joueurs du monde avec un doublé en Ligue des Champions, le défenseur a fait son trou à Strasbourg.

Que ce soit en Racing ou avec sa sélection de la Côte d’Ivoire, alors que son frère Désiré a opté pour la France, Guéla a montré qu’il a les qualités pour rejoindre un top club européen au poste de latéral droit. C’est dans cette optique-là que le joueur de 23 ans a récemment changé d’agent.

Guéla Doué avec l’agent d’Ousmane Dembélé

« Anodin ou simple coïncidence ? Guéla Doué, le frère de Désiré Doué, capable d’évoluer aussi bien au poste de latéral droit que de défenseur central, a changé d’agent. L’international ivoirien a désormais confié la gestion de ses intérêts à Moussa Sissoko ». Un choix qui interroge. En effet, selon les informations de @Paristeamfr , Guéla Doué a choisi de donner ses intérêts à Moussa Sissoko :. Un choix qui interroge.

Reconnu pour son réseau étendu et sa capacité à accompagner des profils à fort potentiel vers les plus grands clubs européens, l’agent d’Ousmane Dembélé pourrait ouvrir de nouvelles perspectives au défenseur strasbourgeois. Avec le PSG en ligne de mire ? Cela est tout à fait possible, sachant que Paris va probablement chercher une alternative à Achraf Hakimi au poste de latéral droit durant ce mercato estival. Et Guéla Doué pourrait être une bonne piste pour Luis Enrique.