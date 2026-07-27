OL : Bataille à quatre, le dossier Molebe s'enflamme

OL : Bataille à quatre, le dossier Molebe s'enflamme

OL27 juil. , 15:30
parCorentin Facy
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Prêté à Montpellier en Ligue 2 la saison dernière, le jeune attaquant de 19 ans Enzo Molebe attise les convoitises cet été. L’attaquant de l’OL a trois courtisans : Nice, Montpellier, Troyes et Le Havre.
Très actif dans le sens des arrivées depuis le début du mercato, l’Olympique Lyonnais n’a en revanche vendu qu’un seul joueur en la personne d’Afonso Moreira, cédé au Bayer Leverkusen pour 30 millions d’euros. D’autres départs sont à prévoir dans les semaines à venir, notamment chez les jeunes en quête d’un temps de jeu important loin de la capitale des Gaules. C’est par exemple le cas d’Enzo Molebe, qui sait qu’il sera très difficile d’intégrer la rotation à l’OL au vu de la concurrence incarnée par Himbert, Openda, Nuamah, Fofana, Duranville ou encore Boudache.
Un nouveau prêt est à l’étude pour l’attaquant de 19 ans après son expérience positive à Montpellier en Ligue 2 en 2024-2025. Trois clubs sont en lice pour s’offrir le très courtisé Enzo Molebe selon Mohamed Toubache-Ter : Nice, Troyes et Le Havre. Et malgré le standing du club, Nice serait actuellement la formation la plus loin de finaliser le dossier selon l’insider. « Nice est à la ramasse sur le dossier Molebe… à ce stade ! Les voyants sont au vert du côté de Troyes. Le Havre se bat avec ses armes ! Le concerné a une soif de tout déchirer. Il a faim » a publié Mohamed Toubache-Ter sur son compte X.

Un prêt avec option d'achat pour Molebe ?

L’insider précise qu’un prêt avec une option d’achat est possible pour Enzo Molebe, alors que l’on parlait jusqu’ici d’un prêt sec. Enfin, un nouveau prêt à Montpellier n’est pas impossible puisque Molebe est « la priorité de Laurent Nicollin » mais « pas du coach », selon l’insider. Autant dire que le dossier du jeune attaquant de 19 ans n’a pas fini de faire parler, et l’identité du club qui raflera la mise est pour l’instant un mystère. Une seule chose est certaine, Lyon dispose avec Enzo Molebe d’un joueur très courtisé que l’on verra sur les pelouses françaises en 2026-2027, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2.
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OK... Encore un dossier qui va traîner 8000 ans... Mais est ce vraiment la priorité ? Ça va tellement être un mercato POURRI comme l'an passé (Zabarny et Chevalier...) putain... Bordel mais on est pas capable de boucler des dossiers en 48h comme les autres et avoir un groupe un minimum complet pr la reprise ou c'est trop demandé. Alors OK on fait confiance et le passé leur a donné raison. Mais c'est relou... La seule recrue c'est un autre gardien italien de 18... Encore un gardien et le mercato est commencé depuis 2 mois !!!! Ils bossent pas en amont ou quoi ? Ou ils se réveillent le jour de l'ouverture du mercato ? Bref...

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Ah pour toi gagner la C1 c'est obligatoirement un futur sélectionneur en puissance, ne confond pas club et sélection

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dd a fait finale avec monaco dd ne s'est pas contenter que des top club mondiale

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Pourquoi tout refuser, pour l' EDF, bon s'il savait que la place lui revenait .......donc magouille

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