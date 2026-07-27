Le PSG en pole position sur le dossier Suzuki

Le PSG en pole position sur le dossier Suzuki

PSG27 juil. , 15:00
parClaude Dautel
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Evoqués depuis quelques semaines, les contacts entre le PSG et Parme au sujet de Zion Suzuki se sont intensifiés. Paris veut trouver un accord pour recruter le gardien de but international japonais.
Le Paris Saint-Germain a toujours eu des soucis à gérer le poste de gardien de but, et même depuis l'arrivée de Luis Enrique, on a du mal à comprendre la logique sportive du club de la capitale. Après le départ de Gianluigi Donnarumma, pour lequel le PSG n'a fait aucun effort, l'entraîneur espagnol avait jeté son dévolu, moyennant 40 millions d'euros sur Lucas Chevalier, alors que Paris avait déboursé 20 millions d'euros pour faire signer Matvei Safonov de Krasnodar en 2024. Un an plus tard, le portier français est bien parti pour être une nouvelle fois remplaçant, ce qui ne l'aurait toutefois pas incité à vouloir partir dès ce mercato. Mais, à en croire plusieurs sources italiennes, en plus de Safonov et de Chevalier, les doubles champions d'Europe veulent s'offrir Zion Suzuki, le gardien de but de Parme et de l'équipe du Japon.

Le PSG insiste pour Suzuki

Ce lundi, Gianluca Di Marzio affirme qu'outre des clubs anglais et la Juventus, le Paris Saint-Germain aurait intensifié les discussions avec les dirigeants de Parme afin de tenter de parvenir à un accord pour faire venir celui qui est né aux États-Unis et a été formé au célèbre club japonais des Urawa Reds. Mais, le journaliste va plus loin, en affirmant que du côté du PSG, si on veut recruter Zion Suzuki, qui compte 28 sélections avec le Japon, c'est que Lucas Chevalier ne sera plus à Paris la saison prochaine. Le club de la capitale envisagerait de vendre ou de prêter l'ancien portier du LOSC, alors même que ce dernier n'a pas demandé de bon de sortie et pense pouvoir s'imposer à Paris.
A l'heure de la reprise, ce lundi au centre d'entraînement de Poissy, le Paris Saint-Germain compte sur Matvei Safonov et Lucas Chevalier, qui n'ont pas joué le Mondial et sont donc déjà à la disposition de Luis Enrique.

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Slavko Vincic a été quand même un bon arbitre lorsqu'il arbitrait les grands matches de Ligue des Champions. Sur la finale de Coupe du Monde, il a fait le travail et aurait dû sanctionner les argentins dès la première mi-temps.

Le PSG en pole position sur le dossier Suzuki

OK... Encore un dossier qui va traîner 8000 ans... Mais est ce vraiment la priorité ? Ça va tellement être un mercato POURRI comme l'an passé (Zabarny et Chevalier...) putain... Bordel mais on est pas capable de boucler des dossiers en 48h comme les autres et avoir un groupe un minimum complet pr la reprise ou c'est trop demandé. Alors OK on fait confiance et le passé leur a donné raison. Mais c'est relou... La seule recrue c'est un autre gardien italien de 18... Encore un gardien et le mercato est commencé depuis 2 mois !!!! Ils bossent pas en amont ou quoi ? Ou ils se réveillent le jour de l'ouverture du mercato ? Bref...

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Ah pour toi gagner la C1 c'est obligatoirement un futur sélectionneur en puissance, ne confond pas club et sélection

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dd a fait finale avec monaco dd ne s'est pas contenter que des top club mondiale

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Pourquoi tout refuser, pour l' EDF, bon s'il savait que la place lui revenait .......donc magouille

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