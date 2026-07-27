Le PSG en pole position sur le dossier Suzuki

Evoqués depuis quelques semaines, les contacts entre le PSG et Parme au sujet de Zion Suzuki se sont intensifiés. Paris veut trouver un accord pour recruter le gardien de but international japonais.

Le Paris Saint-Germain a toujours eu des soucis à gérer le poste de gardien de but, et même depuis l'arrivée de Luis Enrique, on a du mal à comprendre la logique sportive du club de la capitale. Après le départ de Gianluigi Donnarumma, pour lequel le PSG n'a fait aucun effort, l'entraîneur espagnol avait jeté son dévolu, moyennant 40 millions d'euros sur Lucas Chevalier, alors que Paris avait déboursé 20 millions d'euros pour faire signer Matvei Safonov de Krasnodar en 2024. Un an plus tard, le portier français est bien parti pour être une nouvelle fois remplaçant, ce qui ne l'aurait toutefois pas incité à vouloir partir dès ce mercato . Mais, à en croire plusieurs sources italiennes, en plus de Safonov et de Chevalier, les doubles champions d'Europe veulent s'offrir Zion Suzuki, le gardien de but de Parme et de l'équipe du Japon.

Le PSG insiste pour Suzuki

Ce lundi, Gianluca Di Marzio affirme qu'outre des clubs anglais et la Juventus, le Paris Saint-Germain aurait intensifié les discussions avec les dirigeants de Parme afin de tenter de parvenir à un accord pour faire venir celui qui est né aux États-Unis et a été formé au célèbre club japonais des Urawa Reds. Mais, le journaliste va plus loin, en affirmant que du côté du PSG, si on veut recruter Zion Suzuki, qui compte 28 sélections avec le Japon, c'est que Lucas Chevalier ne sera plus à Paris la saison prochaine. Le club de la capitale envisagerait de vendre ou de prêter l'ancien portier du LOSC, alors même que ce dernier n'a pas demandé de bon de sortie et pense pouvoir s'imposer à Paris.

A l'heure de la reprise, ce lundi au centre d'entraînement de Poissy, le Paris Saint-Germain compte sur Matvei Safonov et Lucas Chevalier, qui n'ont pas joué le Mondial et sont donc déjà à la disposition de Luis Enrique.