EdF : Après Deschamps, Zidane s’attend au pire

Futur sélectionneur de l’équipe de France, Zinédine Zidane connaît la chanson. Le successeur de Didier Deschamps sait qu’il ne sera pas épargné dans les moments difficiles. Pas de quoi effrayer l’ancien coach du Real Madrid.

Le faux suspense va prendre fin. Ce mardi, la Fédération Française de Football va tenir une conférence de presse, sans doute afin de confirmer l’identité du futur sélectionneur des Bleus . Il s’agira de Zinédine Zidane qui attend patiemment son tour depuis des années. Le coach triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid n’a plus entraîné depuis son départ de la capitale espagnole en 2021.

Autant dire que le Français a eu le temps d’observer l’équipe de France et le traitement médiatique réservé à son prédécesseur Didier Deschamps. Zinédine Zidane sait donc à quoi s’attendre, rassure Laurent Blanc, pas du tout inquiet pour son ancien coéquipier en sélection. « Dans quel état d'esprit va-t-il prendre ses fonctions ? Il va endosser le costume avec grand plaisir, a relayé le Cévenol interrogé par Nice-Matin lors du Mondial de Footvolley. On a une génération exceptionnelle, il va vouloir la faire briller. »

On lui rentrera dedans après les défaites - Laurent Blanc

« J’ai entendu, ici ou là, ça va être dur, il va voir, les Bleus c’est particulier... Mais, franchement, il va voir quoi Zidane ? De quoi veux-tu qu’il ait peur ? Il a gagné trois Ligue des Champions comme coach, il a été champion du monde, et tu penses que cette mission va le mettre en émoi ? Il sait parfaitement ce qui l’attend. Il sera le plus grand quand ça gagne et on lui rentrera dedans après les défaites. Il en a vu d’autres. Je le connais un peu, il y va surtout avec un plaisir immense. Et j’espère pour le nôtre aussi », a commenté Laurent Blanc, impatient de voir la légende tricolore aux commandes.