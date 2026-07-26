Accord Madrid-Leipzig, Diomandé n'ira pas au PSG

Le joueur a une valeur marchande à 15 M et il a 30 ans et une pulbagie si L OM arrive à le vendre à 15 M ca reste correct
"Plus besoin de jouer des matchs pour être qualifié...." sauf pour les pays Européens !!!! Incontestablement gagner contre le Paragay et ou l’Argentine va devenir quasi impossible.
ah si laisses le. il fait tellement pitié qu il me fait rire. c est un don chez lui
rager ? mdr ou ça??? j aime juste te voir te debattre en racontant nimp. on se fout bien de ta gueule. n arrete pas surtout hein;)
Il vaut mieux perdre un peu a la revente, que de donner un gros salaires à blanc pour un joueur qui passe sont temps à l infirmerie
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🚨 BREAKING: Real Madrid reach a verbal agreement with Leipzig for Yan Diomande pending final details. Player already has terms in place on a five-year contract.🇨🇮 🤝 @alex_crook