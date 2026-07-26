Accord Madrid-Leipzig, Diomandé n'ira pas au PSG

Accord Madrid-Leipzig, Diomandé n'ira pas au PSG

Mercato26 juil. , 18:03
parClaude Dautel
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Le dossier Yan Diomandé s'emballe ce week-end, puisque l'attaquant ivoirien, qui avait donné son accord au Paris Saint-Germain, s'apprête à signer au Real Madrid. Le club espagnol et le RB Leipzig se sont entendus.
Au moment où l'on apprend que Bradley Barcola a décidé de ne pas prolonger son contrat avec le PSG, il semble évident que du côté des doubles champions d'Europe en titre, on voulait rapidement boucler la signature de Yan Diomandé. Après avoir obtenu l'accord de l'attaquant international ivoirien, les dirigeants parisiens pensaient pouvoir rapidement s'entendre avec le club de Leipzig. Sauf que le Real Madrid avait visiblement préparé son coup, et les Merengue ont rapidement détourné Diomandé de Paris. Même si certains affirment que le Paris Saint-Germain peut encore revenir à la charge, Ben Jacobs annonce ce dimanche que les responsables de Leipzig ont bouclé un accord de principe avec Florentino Perez, alors que Yan Diomandé a lui aussi négocié son futur contrat au Real Madrid.

Diomandé n'ira pas au PSG

« Le Real Madrid est parvenu à un accord verbal avec Leipzig pour Yan Diomandé dans l’attente des détails finaux. Le joueur a déjà négocié les termes de son contrat de cinq ans », confirme le journaliste anglais. De son côté, Sacha Tavolieri confirme que le Real Madrid et le RB Leipzig sont à la veille de valider ce transfert, notre confrère belge précisant que le PSG a lâché l'affaire compte tenu du prix désormais attendu pour l'attaquant international ivoirien. « Le Real Madrid s'apprête à envoyer une offre décisive par e-mail au RB Leipzig ce lundi pour Yan Diomande. Une proposition d'environ 120 M€, bonus compris, est attendue pour boucler l'affaire. Leipzig est confiant quant à la possibilité de parvenir à un accord avec le géant espagnol. Au PSG, Luis Enrique juge le prix demandé pour Diomande excessif et a ralenti le dossier », explique le journaliste.
Pour le Paris Saint-Germain, qui refuse désormais de se livrer à des surenchères au mercato, cette signature de Yan Diomandé ressemble évidemment à une petite trahison. Mais en vrai patron du secteur sportif, Luis Enrique n'aura aucun recret, le credo de l'entraîneur belge étant que les joueurs qui signent au PSG n'aient aucune hésitation à le faire.

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