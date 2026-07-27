Le salaire d’Aguerd va augmenter, l’OM s'agace

Dans l’obligation de réduire sa masse salariale, l’Olympique de Marseille tente de pousser vers la sortie ses joueurs les mieux rémunérés. Parmi eux figure notamment le défenseur central Nayef Aguerd dont le contrat prévoirait une revalorisation la saison prochaine. Une information rapidement démentie.

A moins d’un mois de la reprise du championnat, l’Olympique de Marseille n’a toujours pas entamé son recrutement. L’effectif de Bruno Genesio aura besoin de renforts pour la saison à venir, avec un calendrier alourdi par la Ligue Europa. Mais l’entraîneur marseillais doit attendre que ses supérieurs avancent dans la première phase de leur mercato . Avant de penser à investir, la direction doit d’abord alléger la masse salariale, si possible en poussant vers la sortie les joueurs les mieux payés de l’effectif.

Cette situation explique pourquoi les noms de Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emile Hojbjerg ou encore Leonardo Balerdi alimentent l’actualité olympienne, tout comme celui de Nayef Aguerd. Selon But Football Club, l’Olympique de Marseille a proposé son défenseur central de 30 ans à plusieurs clubs comme Rennes. Le départ de l’international marocain serait d’autant plus important à cause de son contrat qui prévoirait une augmentation de son salaire à partir de la saison prochaine. L’ancien Rennais atteindrait ainsi un niveau de rémunération incompatible avec la grille salariale souhaitée en interne, d’où la démarche évoquée pour s’en débarrasser le plus vite possible.

Seulement voilà, l’information a rapidement été démentie. Le compte X OManiaque a contacté une source du club qui dément la hausse des revenus de Nayef Aguerd ainsi que l’initiative des dirigeants marseillais. Quoi qu’il en soit, cette correction ne change pas grand-chose à la situation du joueur sous contrat jusqu’en 2030. Etant donné le contexte de crise, l’Olympique de Marseille ne serait pas mécontent de le voir partir cet été. Et ça, aucune source ne l’a démenti.