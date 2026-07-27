PSG : L'Atlético accepte de vendre Julian Alvarez

La Coupe du monde terminée, l'Atlético de Madrid peut gérer plus tranquillement le dossier Julian Alvarez. Si les Colchoneros préfèreraient le conserver cet été, l'autre option consiste à accepter un départ vers le PSG ou Arsenal en cas d'offre.

En pleine Coupe du monde, Julian Alvarez a fait une sortie médiatique qui a fait l'effet d'une bombe. « J’ai parlé avec les personnes de l’Atlético de Madrid et je pense que ce qui est le mieux pour tout le monde, c’est un transfert. Je veux réaliser mon rêve », confiait-il après la victoire de l'Argentine face à l'Autriche. En attendant de connaître la nature exacte de son rêve, l'ancien buteur de Manchester City est toujours un joueur des Colchoneros. Pour ces derniers, la situation est désormais très claire puisqu'il ne reste que deux options possibles, selon les informations de Mundo Deportivo.

Le PSG en avance pour Julian Alvarez

Si la première option est évidemment de parvenir à le conserver cet été et de disputer la prochaine saison avec lui, l'autre est celle d'une vente. Et à en croire le quotidien sportif espagnol, le PSG est le seul club, avec Arsenal, à avoir le droit de négocier avec l'Atlético de Madrid. Du moins, aux yeux des dirigeants colchoneros qui ne sont prêts à accepter un départ que vers la France ou l'Angleterre. Une option non négligeable pour le double vainqueur de la Ligue des champions qui peut, s'il le souhaite, tenter de convaincre toutes les parties d'aller au bout de l'opération. D'autant que le FC Barcelone est définitivement mis hors de course, selon la même source.

Pour rappel, Julian Alvarez est une cible de longue date du Paris Saint-Germain, alors que les dirigeants espèrent pouvoir attirer un nouvel attaquant de pointe de classe mondiale et compatible avec les exigences tactiques de Luis Enrique pour remplacer Gonçalo Ramos, parti à l'AC Milan. Mundo Deportivo conclut en indiquant qu'il y a urgence du côté de l'Atlético, qui estime que si vente il doit y avoir, il faudra trouver au plus vite un remplaçant de qualité avant de céder Julian Alvarez.