PSG : L'Atlético accepte de vendre Julian Alvarez

PSG : L'Atlético accepte de vendre Julian Alvarez

PSG27 juil. , 14:00
parQuentin Mallet
0
Ajouter comme source préférée sur Google
La Coupe du monde terminée, l'Atlético de Madrid peut gérer plus tranquillement le dossier Julian Alvarez. Si les Colchoneros préfèreraient le conserver cet été, l'autre option consiste à accepter un départ vers le PSG ou Arsenal en cas d'offre.
En pleine Coupe du monde, Julian Alvarez a fait une sortie médiatique qui a fait l'effet d'une bombe. « J’ai parlé avec les personnes de l’Atlético de Madrid et je pense que ce qui est le mieux pour tout le monde, c’est un transfert. Je veux réaliser mon rêve », confiait-il après la victoire de l'Argentine face à l'Autriche. En attendant de connaître la nature exacte de son rêve, l'ancien buteur de Manchester City est toujours un joueur des Colchoneros. Pour ces derniers, la situation est désormais très claire puisqu'il ne reste que deux options possibles, selon les informations de Mundo Deportivo.

Le PSG en avance pour Julian Alvarez

Si la première option est évidemment de parvenir à le conserver cet été et de disputer la prochaine saison avec lui, l'autre est celle d'une vente. Et à en croire le quotidien sportif espagnol, le PSG est le seul club, avec Arsenal, à avoir le droit de négocier avec l'Atlético de Madrid. Du moins, aux yeux des dirigeants colchoneros qui ne sont prêts à accepter un départ que vers la France ou l'Angleterre. Une option non négligeable pour le double vainqueur de la Ligue des champions qui peut, s'il le souhaite, tenter de convaincre toutes les parties d'aller au bout de l'opération. D'autant que le FC Barcelone est définitivement mis hors de course, selon la même source.

Lire aussi

PSG : Luis Enrique a une nouvelle priorité, c’est une surprisePSG : Luis Enrique a une nouvelle priorité, c’est une surprise
Barcola à Liverpool, le PSG fonce sur Antonio NusaBarcola à Liverpool, le PSG fonce sur Antonio Nusa
Pour rappel, Julian Alvarez est une cible de longue date du Paris Saint-Germain, alors que les dirigeants espèrent pouvoir attirer un nouvel attaquant de pointe de classe mondiale et compatible avec les exigences tactiques de Luis Enrique pour remplacer Gonçalo Ramos, parti à l'AC Milan. Mundo Deportivo conclut en indiquant qu'il y a urgence du côté de l'Atlético, qui estime que si vente il doit y avoir, il faudra trouver au plus vite un remplaçant de qualité avant de céder Julian Alvarez.
Articles Recommandés
Ol Bataille A Quatre Le Dossier Molebe Senflamme
OL

OL : Bataille à quatre, le dossier Molebe s'enflamme

Le Psg En Pole Position Sur Le Dossier Suzuki
PSG

Le PSG en pole position sur le dossier Suzuki

Le Salaire Daguerd Va Augmenter Lom Sagace
OM

Le salaire d’Aguerd va augmenter, l’OM s'agace

Edf Udol Et Kroupi Les Premieres Surprises De Zidane
Equipe de France

EdF : Udol et Kroupi, les premières surprises de Zidane

Fil Info

27 juil. , 15:30
OL : Bataille à quatre, le dossier Molebe s'enflamme
27 juil. , 15:00
Le PSG en pole position sur le dossier Suzuki
27 juil. , 14:30
Le salaire d’Aguerd va augmenter, l’OM s'agace
27 juil. , 13:40
EdF : Udol et Kroupi, les premières surprises de Zidane
27 juil. , 13:20
Guéla Doué change d’agent, le PSG en alerte
27 juil. , 13:00
L'Argentine le déteste, la carrière de cet arbitre est terminée
27 juil. , 12:40
L’OL rejoint la course à la signature d’un Algérien à 7 ME
27 juil. , 12:20
Barcola à Liverpool, le PSG fonce sur Antonio Nusa
27 juil. , 12:00
OM : Raul Asencio à Marseille, ça se confirme

Derniers commentaires

L'Argentine le déteste, la carrière de cet arbitre est terminée

Slavko Vincic a été quand même un bon arbitre lorsqu'il arbitrait les grands matches de Ligue des Champions. Sur la finale de Coupe du Monde, il a fait le travail et aurait dû sanctionner les argentins dès la première mi-temps.

Le PSG en pole position sur le dossier Suzuki

OK... Encore un dossier qui va traîner 8000 ans... Mais est ce vraiment la priorité ? Ça va tellement être un mercato POURRI comme l'an passé (Zabarny et Chevalier...) putain... Bordel mais on est pas capable de boucler des dossiers en 48h comme les autres et avoir un groupe un minimum complet pr la reprise ou c'est trop demandé. Alors OK on fait confiance et le passé leur a donné raison. Mais c'est relou... La seule recrue c'est un autre gardien italien de 18... Encore un gardien et le mercato est commencé depuis 2 mois !!!! Ils bossent pas en amont ou quoi ? Ou ils se réveillent le jour de l'ouverture du mercato ? Bref...

EdF : Udol et Kroupi, les premières surprises de Zidane

Ah pour toi gagner la C1 c'est obligatoirement un futur sélectionneur en puissance, ne confond pas club et sélection

EdF : Udol et Kroupi, les premières surprises de Zidane

dd a fait finale avec monaco dd ne s'est pas contenter que des top club mondiale

EdF : Udol et Kroupi, les premières surprises de Zidane

Pourquoi tout refuser, pour l' EDF, bon s'il savait que la place lui revenait .......donc magouille

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading