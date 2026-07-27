EdF : Udol et Kroupi, les premières surprises de Zidane

Slavko Vincic a été quand même un bon arbitre lorsqu'il arbitrait les grands matches de Ligue des Champions. Sur la finale de Coupe du Monde, il a fait le travail et aurait dû sanctionner les argentins dès la première mi-temps.
OK... Encore un dossier qui va traîner 8000 ans... Mais est ce vraiment la priorité ? Ça va tellement être un mercato POURRI comme l'an passé (Zabarny et Chevalier...) putain... Bordel mais on est pas capable de boucler des dossiers en 48h comme les autres et avoir un groupe un minimum complet pr la reprise ou c'est trop demandé. Alors OK on fait confiance et le passé leur a donné raison. Mais c'est relou... La seule recrue c'est un autre gardien italien de 18... Encore un gardien et le mercato est commencé depuis 2 mois !!!! Ils bossent pas en amont ou quoi ? Ou ils se réveillent le jour de l'ouverture du mercato ? Bref...
Ah pour toi gagner la C1 c'est obligatoirement un futur sélectionneur en puissance, ne confond pas club et sélection
dd a fait finale avec monaco dd ne s'est pas contenter que des top club mondiale
Pourquoi tout refuser, pour l' EDF, bon s'il savait que la place lui revenait .......donc magouille
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