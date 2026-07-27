EdF : Udol et Kroupi, les premières surprises de Zidane

EdF : Udol et Kroupi, les premières surprises de Zidane

Equipe de France27 juil. , 13:40
parQuentin Mallet
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La FFF organise ce mardi une conférence de presse pour présenter le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Déjà annoncé partout dans la presse, Zinedine Zidane va devoir faire des choix forts pour apporter un nouveau souffle aux Bleus, à commencer par deux surprises ?
Ce n'est désormais plus qu'une formalité, Zinedine Zidane va bel et bien succéder à Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France. L'ancien illustre numéro 10 des Bleus était sans fonction depuis 2021 et la fin de son aventure au Real Madrid, et attendait impatiemment de pouvoir récupérer la sélection tricolore. Maintenant que c'est chose faite - l'officialisation aura lieu ce mardi -, « Zizou » a du pain sur la planche.
La Coupe du monde 2026 a mis en lumière plusieurs problématiques importantes au sein de l'effectif, et le premier rassemblement de septembre sera l'occasion pour le nouveau patron des Bleus de faire des choix forts. Et s'il commençait par sélectionner Eli Junior Kroupi et Matthieu Udol ? C'est en tout cas ce qu'espèrent les consultants de l'After Foot sur RMC.

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Zidane, des premiers choix forts ?

« En termes d'envie, je te donne directement Eli Junior Kroupi, par rapport à ce qu'il a fait à Bournemouth, son actu transfert… En équipe de France, sur un secteur offensif que tu peux étoffer, sur un cycle de 4 matchs de Ligue des nations », a d'abord déclaré Elton Mokolo au sujet du secteur offensif. Avant d'être secondé par Kevin Diaz, lequel penche plutôt sur une urgence au poste de latéral gauche.
« Là où on a été en grande difficulté, c'est au poste de latéral gauche. S'il fait un bon début de saison, il faut récompenser Matthieu Udol. Est-ce qu'il colle au profil footballistique de Zidane ? C'est un joueur qui va pouvoir animer le couloir mais aussi très solide défensivement. Tu vas pas rappeler Théo Hernandez quand même. Il va falloir tourner la page. Il faut tourner la page des frères Hernandez. Ferland Mendy ? Il a eu des gros problèmes physiques, mais bon. Moi ce serait lui (Matthieu Udol) », a-t-il indiqué. Rendez-vous en septembre pour la première liste de ZZ.
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OK... Encore un dossier qui va traîner 8000 ans... Mais est ce vraiment la priorité ? Ça va tellement être un mercato POURRI comme l'an passé (Zabarny et Chevalier...) putain... Bordel mais on est pas capable de boucler des dossiers en 48h comme les autres et avoir un groupe un minimum complet pr la reprise ou c'est trop demandé. Alors OK on fait confiance et le passé leur a donné raison. Mais c'est relou... La seule recrue c'est un autre gardien italien de 18... Encore un gardien et le mercato est commencé depuis 2 mois !!!! Ils bossent pas en amont ou quoi ? Ou ils se réveillent le jour de l'ouverture du mercato ? Bref...

EdF : Udol et Kroupi, les premières surprises de Zidane

Ah pour toi gagner la C1 c'est obligatoirement un futur sélectionneur en puissance, ne confond pas club et sélection

EdF : Udol et Kroupi, les premières surprises de Zidane

dd a fait finale avec monaco dd ne s'est pas contenter que des top club mondiale

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Pourquoi tout refuser, pour l' EDF, bon s'il savait que la place lui revenait .......donc magouille

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