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L'Argentine le déteste, la carrière de cet arbitre est terminée

Mondial 202627 juil. , 13:00
parCorentin Facy
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Au sifflet de la finale entre l’Argentine et l’Espagne, l’arbitre slovène Slavko Vincic qui a expulsé Enzo Fernandez va officiellement prendre sa retraite.
La Coupe du monde 2026 aura été celle de toutes les polémiques, en dehors du rectangle vert mais aussi sur le terrain. L’Argentine a très souvent été associée aux débats, notamment en ce qui concerne l’arbitrage. Plusieurs observateurs ont soupçonné l’Albiceleste de Lionel Messi d’être arbitré avec complaisance, que ce soit sur certains buts accordés et refusés ou sur certaines expulsions qui n’ont pas eu lieu grâce à la mansuétude de quelques arbitres.
Désigné par la FIFA pour la finale, l’arbitre slovène Slavko Vincic a lui échappé aux polémiques. Même s'il a refusé un but à l’Espagne qui aurait pu être accordé, il n’a pas hésité à expulser le milieu de terrain argentin Enzo Fernandez juste avant les prolongations, ce qui lui a valu de nombreuses critiques en Argentine. C’est sur ce fait d’arme que l’arbitre de 46 ans a fait le choix de mettre un terme à sa carrière. En effet, la fédération slovène a confirmé que Slavko Vincic partait à la retraite après avoir officié durant cette finale de Coupe du monde entre l’Argentine et l’Espagne.

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Sa carrière restera comme l’une des plus marquantes de l’arbitrage européen des dernières années avec un bilan important en coupe d’Europe : 50 matchs de Ligue des Champions, 22 matchs d’Europa League en plus de 262 matchs de championnat slovène. Avant de terminer à son apogée avec la finale de la Coupe du monde, Slavko Vincic avait notamment été désigné par l’UEFA pour arbiter la finale de la Ligue des Champions 2024 remportée par le Real Madrid contre le Borussia Dortmund (2-0).
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Derniers commentaires

L'Argentine le déteste, la carrière de cet arbitre est terminée

Slavko Vincic a été quand même un bon arbitre lorsqu'il arbitrait les grands matches de Ligue des Champions. Sur la finale de Coupe du Monde, il a fait le travail et aurait dû sanctionner les argentins dès la première mi-temps.

Le PSG en pole position sur le dossier Suzuki

OK... Encore un dossier qui va traîner 8000 ans... Mais est ce vraiment la priorité ? Ça va tellement être un mercato POURRI comme l'an passé (Zabarny et Chevalier...) putain... Bordel mais on est pas capable de boucler des dossiers en 48h comme les autres et avoir un groupe un minimum complet pr la reprise ou c'est trop demandé. Alors OK on fait confiance et le passé leur a donné raison. Mais c'est relou... La seule recrue c'est un autre gardien italien de 18... Encore un gardien et le mercato est commencé depuis 2 mois !!!! Ils bossent pas en amont ou quoi ? Ou ils se réveillent le jour de l'ouverture du mercato ? Bref...

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Ah pour toi gagner la C1 c'est obligatoirement un futur sélectionneur en puissance, ne confond pas club et sélection

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dd a fait finale avec monaco dd ne s'est pas contenter que des top club mondiale

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Pourquoi tout refuser, pour l' EDF, bon s'il savait que la place lui revenait .......donc magouille

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