L'Argentine le déteste, la carrière de cet arbitre est terminée

Au sifflet de la finale entre l’Argentine et l’Espagne, l’arbitre slovène Slavko Vincic qui a expulsé Enzo Fernandez va officiellement prendre sa retraite.

La Coupe du monde 2026 aura été celle de toutes les polémiques, en dehors du rectangle vert mais aussi sur le terrain. L’Argentine a très souvent été associée aux débats, notamment en ce qui concerne l’arbitrage. Plusieurs observateurs ont soupçonné l’Albiceleste de Lionel Messi d’être arbitré avec complaisance, que ce soit sur certains buts accordés et refusés ou sur certaines expulsions qui n’ont pas eu lieu grâce à la mansuétude de quelques arbitres.

Désigné par la FIFA pour la finale, l’arbitre slovène Slavko Vincic a lui échappé aux polémiques. Même s'il a refusé un but à l’Espagne qui aurait pu être accordé, il n’a pas hésité à expulser le milieu de terrain argentin Enzo Fernandez juste avant les prolongations, ce qui lui a valu de nombreuses critiques en Argentine. C’est sur ce fait d’arme que l’arbitre de 46 ans a fait le choix de mettre un terme à sa carrière. En effet, la fédération slovène a confirmé que Slavko Vincic partait à la retraite après avoir officié durant cette finale de Coupe du monde entre l’Argentine et l’Espagne.

Sa carrière restera comme l’une des plus marquantes de l’arbitrage européen des dernières années avec un bilan important en coupe d’Europe : 50 matchs de Ligue des Champions, 22 matchs d’Europa League en plus de 262 matchs de championnat slovène. Avant de terminer à son apogée avec la finale de la Coupe du monde, Slavko Vincic avait notamment été désigné par l’UEFA pour arbiter la finale de la Ligue des Champions 2024 remportée par le Real Madrid contre le Borussia Dortmund (2-0).