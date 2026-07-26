Real : Vinicius s’en va, dégouté par Mbappé et Bellingham

Real : Vinicius s’en va, dégouté par Mbappé et Bellingham

Foot Europeen26 juil. , 11:20
parGuillaume Conte
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Toujours aussi gourmand avec ses dirigeants, Vinicius Junior va finir par quitter le Real Madrid puisqu'il n'aura jamais le salaire des superstars que sont Mbappé et Bellingham.
Vinicius a beau s’être fait refait le visage cet été après la Coupe du monde, son état d’esprit n’a pas changé. Cela fait des années qu’il annonce qu’il ne rêve que d’une chose : prolonger au Real Madrid. Et pourtant, les négociations sont toujours bloquées au même point. L’idée de le voir rester sur la durée à la Maison Blanche commence à s’évaporer.
La preuve, Sky Sports annonce que plusieurs clubs anglais ont commencé à prendre des renseignements sur le Brésilien, qui sera à un tarif forcément plus attractif à un an de la fin de son contrat. Arsenal, Chelsea ou Manchester United seraient prêts à tenter leur chance pour faire venir l’une des rares satisfactions du Brésil à la Coupe du monde.

Vinicius veut prolonger, mais à ses conditions

De quoi donner un nouvel élan à la carrière de Vinicius Junior. Et selon les révélations d’El Nacional, l’ancien joueur de Flamengo rêvait bien de jouer toute sa vie au Real Madrid. Mais le manque de respect des dirigeants à son égard va mettre un terme à son aventure. En effet, l’ailier madrilène estime que le club espagnol a fait bien plus d’efforts financiers pour convaincre des joueurs comme Jude Bellingham et Kylian Mbappé de venir au Real, plutôt que d’essayer de le conserver.
Le Brésilien ne comprend pas pourquoi Florentino Pérez refuse de lui donner le plus gros salaire du club merengue, et il ne sent aucune considération de la part de ses dirigeants dans ces conditions. Une jalousie à l’égard du Français et de l’Anglais qui date depuis désormais deux ans, et ne se calme pas avec le temps qui passe. De son côté, Florentino Pérez ne se laisse pas faire, estimant qu’il avait toutes les cartes en mains pour porter le Real Madrid vers les sommets, mais qu’il n’est plus aussi décisif et important ces dernières années, malgré le statut de cadre et de titulaire indiscutable.
Une bataille sans issue, qui ne peut se terminer que par l’abdication du Brésilien. Soit il accepte de revoir à la baisse ses prétentions, soit il va trouver un très gros salaire en Premier League, avec son départ de la Liga comme effet indésirable de sa gourmandise. Le Real Madrid l’a déjà fait savoir à de nombreuses reprises, il lui sera impossible de donner à Vinicius le plus gros salaire du club.
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J'ai rien comparer, je veux surtout pas comparer la dette de L OM a celui du barca hein !!

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😁 j ai jamais dit le contraire, c est la comparaison avec le barca qui m a bien fait marrer

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Toute façon il faut recruter , trouve moi un club dans le monde qui recrute jamais , aller j attend

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bouffeur de kebab... quand on a rien a dire, vaut mieux se taire hein....

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Sauf que l om n est ni le barca, n a ni le centre de formation du barca et n est ni compétitif 😂

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