L’OL rejoint la course à la signature d’un Algérien à 7 ME

A l’affût d’une belle opportunité au milieu de terrain pour compenser un potentiel départ de Tessmann ou de Mangala, l’OL est très intéressé par Yassine Titraoui, également pisté par l’Olympiakos… et l’OM.

En fin de contrat avec Charleroi en juin 2027, l’international algérien Yassine Titraoui est un joueur courtisé lors de ce mercato estival. Et pour cause, le club belge n’a pas l’intention de voir filer son milieu de terrain de 23 ans gratuitement dans un an et a par conséquent ouvert la porte à son transfert cet été. L’Olympiakos et l’Olympique de Marseille sont cités depuis plusieurs semaines comme deux courtisans du milieu de terrain algérien, sélectionné par Vladimir Petkovic pour la Coupe du monde 2026 (0 match disputé).

Selon la presse grecque, l’Olympiakos est le club le plus insistant dans ce dossier et a formulé au cours des dernières heures une première officielle se rapprochant des 7 millions d’euros. Les négociations sont en cours avec Charleroi, qui n’a pas encore accepté cette proposition venue de Grèce. Une aubaine pour… l’Olympique Lyonnais ? Et pour cause, contre toute attente, Transferfeed nous apprend que les Gones ont rejoint la course à la signature de l’international algérien. L’OL souhaite anticiper un probable départ dans ce secteur de jeu (Tanner Tessmann, Orel Mangala…) et apprécie le profil de Yassine Titraoui.

L'OL à l'affût pour Yassine Titraoui