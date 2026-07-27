L’OL rejoint la course à la signature d’un Algérien à 7 ME

L’OL rejoint la course à la signature d’un Algérien à 7 ME

OL27 juil. , 12:40
parCorentin Facy
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A l’affût d’une belle opportunité au milieu de terrain pour compenser un potentiel départ de Tessmann ou de Mangala, l’OL est très intéressé par Yassine Titraoui, également pisté par l’Olympiakos… et l’OM.
En fin de contrat avec Charleroi en juin 2027, l’international algérien Yassine Titraoui est un joueur courtisé lors de ce mercato estival. Et pour cause, le club belge n’a pas l’intention de voir filer son milieu de terrain de 23 ans gratuitement dans un an et a par conséquent ouvert la porte à son transfert cet été. L’Olympiakos et l’Olympique de Marseille sont cités depuis plusieurs semaines comme deux courtisans du milieu de terrain algérien, sélectionné par Vladimir Petkovic pour la Coupe du monde 2026 (0 match disputé).
Selon la presse grecque, l’Olympiakos est le club le plus insistant dans ce dossier et a formulé au cours des dernières heures une première officielle se rapprochant des 7 millions d’euros. Les négociations sont en cours avec Charleroi, qui n’a pas encore accepté cette proposition venue de Grèce. Une aubaine pour… l’Olympique Lyonnais ? Et pour cause, contre toute attente, Transferfeed nous apprend que les Gones ont rejoint la course à la signature de l’international algérien. L’OL souhaite anticiper un probable départ dans ce secteur de jeu (Tanner Tessmann, Orel Mangala…) et apprécie le profil de Yassine Titraoui.

L'OL à l'affût pour Yassine Titraoui

Le projet lyonnais, avec la possibilité de jouer la Ligue des Champions et de se battre pour une place de titulaire face à Mads Bidstrup et Tyler Morton, pourrait plaire au joueur qui ne serait évidemment pas insensible à une proposition de Lyon. On apprend aussi que le club anglais d’Hull City est à l’affût et pourrait surrenchérir avec une possible offre aux alentours de 8 millions d’euros. La question est maintenant de savoir si Matthieu Louis-Jean va lui aussi préparer une offre ferme pour Yassine Titraoui, ou si l’OL suit simplement l’Algérien de Charleroi en cas de départ dans ce secteur de jeu. Pour rappel, Lyon est déjà le club de Ligue 1 le plus actif en ce début de mercato estival. Les Gones ont déjà finalisé les signatures de Bidstrup, Duranville, Kamara, Ouédraogo et Boudache en attendant Openda, dont l’arrivée sera bientôt officielle.
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OK... Encore un dossier qui va traîner 8000 ans... Mais est ce vraiment la priorité ? Ça va tellement être un mercato POURRI comme l'an passé (Zabarny et Chevalier...) putain... Bordel mais on est pas capable de boucler des dossiers en 48h comme les autres et avoir un groupe un minimum complet pr la reprise ou c'est trop demandé. Alors OK on fait confiance et le passé leur a donné raison. Mais c'est relou... La seule recrue c'est un autre gardien italien de 18... Encore un gardien et le mercato est commencé depuis 2 mois !!!! Ils bossent pas en amont ou quoi ? Ou ils se réveillent le jour de l'ouverture du mercato ? Bref...

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Ah pour toi gagner la C1 c'est obligatoirement un futur sélectionneur en puissance, ne confond pas club et sélection

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dd a fait finale avec monaco dd ne s'est pas contenter que des top club mondiale

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Pourquoi tout refuser, pour l' EDF, bon s'il savait que la place lui revenait .......donc magouille

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