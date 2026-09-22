Le Real veut la peau de Javier Tebas

Outre les décisions arbitrales très contestées du dernier derby face à l’Atlético, le Real Madrid en a clairement marre de voir Javier Tebas prendre position contre la Casa Blanca.

Si en France Vincent Labrune est parfois critiqué, ce n’est vraiment rien comparé à ce que vit le président de la Liga, qui n’hésite jamais à critiquer Florentino Pérez de son côté non plus. Jusqu’à en devenir une obsession aux yeux du président du Real Madrid, qui aimerait bien que le règne de Javier Tebas cesse rapidement plutôt que de monter tout le monde les uns contre les autres.

« Notre club juge intolérable que le président de la Liga utilise sa position institutionnelle pour dénigrer et attaquer sans cesse le Real Madrid dans une déclaration particulièrement grave et incompréhensible, indigne d’un dirigeant responsable. Il continue de ternir l’image de notre championnat et du football espagnol à l’international », ajoute le Real Madrid, qui appelle à changer de président. Face à ce comportement inapproprié et persistant, nous estimons que le football professionnel espagnol a besoin de toute urgence d’un dirigeant capable de le gérer et de développer son plein potentiel, tout en respectant le principe fondamental de neutralité. Il lui faut une personne qui comprenne la nature de son rôle, car le président de la Liga n’est pas propriétaire de la compétition, mais un gestionnaire au service des clubs qui la composent et à qui il confie sa direction. Les clubs ont besoin d’une personne qui accomplira cette mission avec intégrité », a demandé Florentino Pérez, qui met les deux pieds dans le plat à propos d’un Javier Tebas qui prend un malin plaisir à souffler sur les braises, comme ce fut le cas le week-end dernier après le match contre l’Atlético.