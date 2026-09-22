L'OL tape sur la LFP et ses supporters

L'OL tape sur la LFP et ses supporters

OL22 sept. , 18:00
parQuentin Mallet
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L'écrasante victoire de l'OL face à Rennes lors de la 5e journée de Ligue 1 a aussi été marquée par l'interruption du match à cause d'une banderole insultante déployée dans les travées du Groupama Stadium. Une situation que regrette la direction lyonnaise, laquelle tape sur ses supporters et sur la LFP dans un seul et même communiqué.
Face à Rennes, l'OL a tenu son rang et même son match référence. Après une partie très largement maîtrisée, les hommes de Paulo Fonseca l'ont emporté sur le lourd score de 4 à 0. Les Bretons étaient ailleurs, tandis que les Gones voulaient surfer sur leur bonne dynamique après la victoire à Anderlecht lors de la première journée de championnat en Ligue Europa.
Ce festival à domicile a toutefois été interrompu peu avant la pause pendant 13 minutes à cause de chants insultants et d'une banderole invective à l'encontre du rival Saint-Etienne déployée dans le virage nord et finalement retirée après réaction de Corentin Tolisso. Trois jours plus tard, l'OL a publié un communiqué pour revenir sur cet incident.

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L'OL communique sur les récents incidents

« Le match a également été temporairement interrompu en raison d’infractions au règlement de la ligue. Le club regrette cette interruption et réaffirme son engagement indéfectible en faveur du respect et du fair-play. Les joueurs et les staffs des deux équipes travaillent dur pour ces rencontres, et cela mérite le respect, rivalité comprise. Ces principes doivent s’appliquer à tous les matchs, dans tous les stades », lit-on dans le communiqué publié ce jour par l'OL.
Une manière d'incriminer aussi bien les supporters pour leurs agissements inopportuns que la Ligue pour ses décisions arbitraires. L'OL regrette en effet le fait que la LFP n'applique pas systématiquement ces sanctions d'interruption de rencontres. Cet incident n'a en tout cas pas perturbé Tolisso et ses coéquipiers, lesquels occupent depuis la deuxième place de Ligue 1.
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Le Real Madrid menace de quitter la Liga

T juste le blaireaux que tu penses être 🤣🤣🤣🤣🤣

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Mec je t’ai mis la liste dc fait pas l’aveugle tu passes pour un con pour le coup!!

« Une saison sauce blanche », Acherchour remet Mbappé en place

Ha le troll 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤫

Le PSG sort un nouveau maillot, il sera blanc et noir

Aux chèvres ? Je trouve que c'est pas un maillot de foot.. Pourquoi tu donnes pas ton avis plutôt que de parlé agricultures ?

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Pour le coup c'est toi et tes copains les gros nazs 🫤👊

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