L’Atlético humilie le Real et applaudit le Barça

L'Atlético de Madrid a beau avoir battu le Real dans un match tendu, il ne se sent pas capable d'aller chercher le FC Barcelone en tête de la Liga à l'heure actuelle.

Double peine pour le Real Madrid . Dans un match houleux, et qui n’a pas fini de faire parler avec des décisions arbitrales peu inspirées, preuve que les arbitres français ne sont pas forcément les pires d’Europe, les Merengue se sont inclinés 2-1 face à l’Atlético. José Mourinho est arrivé dans une colère noire en conférence de presse, et l'Atlético de Madrid s'est tôt fait de se moquer de lui en imprimant la photo de José Mourinho pendant sa conférence de presse. Les coéquipiers de Kylian Mbappé perdent donc le derby et laissent dans le même temps filer le FC Barcelone en tête de la Liga. Et les Catalans n’ont pas l’air d’avoir envie de perdre le moindre point cette saison. Chaque match est un festival de buts et leur domination est outrageante.

Le titre déjà joué en Liga ?

En marge de la victoire face au Real, Diego Simeone a été interrogé sur les chances de voir son équipe remporter le titre en Liga. Pour l’entraineur argentin des Colchoneros, qui n’est pas vraiment du genre à perdre espoir, elles sont quand même très tenues. Le FC Barcelone est à un tel niveau qu’il est quasiment impossible de les rattraper pour le moment. Et Diego Simeone l’a fait savoir de façon très lucide.

« C’est comme s’ils jouaient à un sport différent du nôtre. Ils n’avaient pas d’attaquant numéro 9, puis Raphinha est arrivé et a marqué 12 buts. Et Yamal, si je ne me trompe pas, en a inscrit 7. Ils vous pressent dans votre propre camp, vous privent de temps et n’ont pas peur de prendre des risques, quitte à encaisser un but. On dirait même que le fait d’encaisser un but les rend encore meilleurs. En ce moment, ce sont les meilleurs », a résumé l’entraineur argentin qui n’est pas du genre à complimenter facilement ses adversaires.

Au classement, après seulement 7 matchs, rien n’est figé mais le Barça compte déjà cinq points d’avance sur l’Atlético et le Betis, et six sur le Real Madrid. Une petite marge intéressante alors que les Blaugrana ont clairement affiché leur volonté de conquérir la Ligue des Champions cette saison. Le PSG est prévenu au passage.