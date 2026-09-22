Rennes arrête tout après la claque face à l’OL

Giflé par l'Olympique Lyonnais, le Stade Rennais va avoir trois semaines pour digérer cette déconvenue XXL. Franck Haise a décidé de couper totalement avec le terrain pendant quelques jours, pour lui comme pour ses joueurs.

C’est une nouveauté cette saison, la trêve internationale dure trois semaines. Un moment difficile à passer pour les passionnés de football qui ont été abreuvés de Ligue 1 , de Premier League, de Liga et de Ligue des Champions dès la rentrée, et qui doivent désormais se contenter des matchs internationaux en Ligue des Nations, qui ne fait pas spécialement rêver. Trois semaines qui vont être longues, mais qui évitent la triple coupure de septembre, octobre et novembre qui cassaient le rythme chaque automne.

Certains clubs ont décidé de profiter de ce calendrier inhabituel pour faire souffler les joueurs. C’est le cas à Lyon, ou après la belle victoire contre Rennes, le club prend place en 2e position de Ligue 1, et Paulo Fonseca, faute d’avoir un nombre de joueurs correct sous la main, a décidé de donner une semaine de congés à ses joueurs.

La reprise sera intense à Rennes

Malgré la défaire dans ce même match, le Stade Rennais a fait la même chose. Franck Haise a rappelé que la saison était encore longue, et les joueurs non sollicités par leur sélection vont pouvoir couper cette semaine. « Oui, il faut s’adapter. On travaille depuis douze semaines (depuis la reprise fin juin), on a pas mal enchaîné et on va repartir pour douze semaines après cette trêve jusqu’à Noël. Puis, on aura deux semaines pour travailler, avec un groupe de douze joueurs, prolonge Haise. On va intégrer des joueurs de l’Académie et bien travailler avec un groupe restreint de joueurs pros », a livré l’entraineur des « Rouge et Noir » dans Ouest-France.

Pour l’effectif pro, la reprise aura donc lieu dans quelques jours, alors que la moitié de l’effectif est partie disputer des matchs aux quatre coins du monde. Certains en ont profité pour se soigner ou prendre quelques jours de vacances, mais la suite s’annonce musclée, puisque Franck Haise a prévu de faire deux séances quotidiennes pour certains jours.