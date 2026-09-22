L’OM en crise, les dirigeants vont parler

D'entrée de jeu en Ligue 1, l'OM traverse une crise copieuse et la trêve internationale va pousser les dirigeants à prendre la parole pour tenter de calmer la colère qui gronde.

En grande difficulté économique depuis des années, l’Olympique de Marseille ne peut plus compter sur les versements de Frank McCourt pour recruter à tour de bras, le propriétaire américain ayant décidé de couper le robinet. Sous la crainte de sanctions de l’UEFA et de la DNCG, Marseille a fait un mercato à l’économie jamais réalisé, avec de nombreuses ventes mais aucune recrue.

Les conséquences sportives sont directes puisque l’OM se retrouve désormais relégable après 5 matchs, et une seule victoire pour quatre défaites. A l’image de ce qu’il s’est passé au Vélodrome ce dimanche contre le PSG, les supporters font pour le moment encore front avec leur équipe, et ciblent les critiques à l’encontre de Frank McCourt.

Une prise de parole très attendue

Ce dernier a disparu de la circulation, et a envoyé Stéphane Richard au feu pour confirmer que la période de disette allait continuer, et pas que pour cette saison. Même Bruno Genesio aimerait bien savoir ce que l’avenir lui réserve, sachant qu’il estime que l’OM ne lui a clairement pas donné les moyens de bien figurer.

Le technicien français va voir sa demande être exécutée, car selon les informations de La Minute OM, les dirigeants vont bien prendre la parole pendant cette trêve internationale. Cette coupure de près de trois semaines doit tout d’abord ramener du calme en Provence, avant donc des explications sur la situation du club, que ce soit au niveau de ses moyens financiers, des éventuelles sanctions, mais aussi de la quête d’un investisseur ou d’un acheteur.

De nombreuses questions, qui n’auront peut être pas toute une réponse, mais le média marseillais assure depuis quelques jours que cette prise de parole va bien avoir lieu. Sans préciser s’il s’agit de Frank McCourt via une tournée médiatique comme il sait le faire, ou si ce sera de nouveau Stéphane Richard qui ira au feu pour demander de la patience.