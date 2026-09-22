Le PSG a déjà le remplaçant de Fabian Ruiz, il est Argentin

Le PSG a déjà le remplaçant de Fabian Ruiz, il est Argentin

PSG22 sept. , 19:30
parQuentin Mallet
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Malgré sa récente prolongation, Fabian Ruiz continue d'attiser les convoitises en Espagne. En cas de départ du milieu de terrain de 30 ans, le PSG songe à recruter un autre champion du monde pour le remplacer.
Un champion du monde peut-il en remplacer un autre ? C'est ce que le Paris Saint-Germain pourrait bien vivre à la fin de la saison. Au début du mois de septembre, le double tenant du titre en Ligue des champions officialisait, en marge de la réception de l'AS Monaco, les signatures de nouveaux contrats de plusieurs joueurs. Parmi eux, Fabian Ruiz, dont le bail a été rallongé de juin 2027 à juin 2028.
En clair, il ne reste que deux ans de contrat au champion du monde espagnol. A 30 ans, il est à son meilleur niveau et vit les moments les plus forts de sa carrière. A tel point que plusieurs clubs espagnols essaient de le convaincre de revenir dans son pays natal qu'il a quitté en 2018. Le cas échéant, le PSG pourrait le remplacer par un autre champion du monde, argentin cette fois.

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Le PSG fonce sur Mac Allister

Comme le rapporte 90min, un transfert d'Alexis Mac Allister au Paris Saint-Germain est de plus en plus envisageable. S'il ne prolonge pas d'ici là, le milieu de terrain argentin pourrait être sacrifié par Liverpool en profitant de sa cote importante sur le marché des transferts pour renflouer les caisses. Surtout, pour éviter de le voir quitter le club gratuitement l'été suivant.
Pour rappel, il ne reste que deux ans de contrat à Mac Allister, et ce dernier a récemment déclaré avoir été très déçu de ne pas recevoir d'offre de prolongation de la part de sa direction pendant l'été, contrairement à Dominik Szoboszlai et Ryan Gravenberch. A ESPN, il a aussi révélé que ça ne le dérangerait pas s'il devait quitter Liverpool au terme de son contrat actuel. A demi-mots, l'ancien joueur de Brighton ouvre la porte à un départ si aucune proposition financière concrète et pertinente ne lui est proposée. De quoi permettre au PSG de s'immiscer dans le dossier en fin de saison ?
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Mec je t’ai mis la liste dc fait pas l’aveugle tu passes pour un con pour le coup!!

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Pour le coup c'est toi et tes copains les gros nazs 🫤👊

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