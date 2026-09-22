Mbappé forfait, Zidane en retard, l'étrange entrainement des Bleus

Dans une séance ouverte au public ce mardi après-midi, Kylian Mbappé est absent en raison d'un syndrome grippal, et Zinedine Zidane est arrivé 25 minutes après l'heure du rendez-vous selon un journaliste présent sur place.

A deux jours du match face à la Turquie, l’équipe de France avait mis en place un entrainement ouvert au public ce mardi après-midi. Les spectateurs ont eu droit à quelques surprises. Ce lundi, seule une petite dizaine de joueurs s’était rendue au terrain d’entrainement, le reste prenant place en salle pour récupérer après des matchs tardifs. Ce mardi, cet entrainement public se déroule donc sans Kylian Mbappé, victime d’un syndrome grippal et donc laissé au repos. Sa présence pour le match contre la Turquie est donc forcément remise en cause si ce souci de santé venait à perdurer, surtout dans une fenêtre à quatre matchs. Ce dimanche contre l'Atlético, puis ce lundi à son arrivée à Clairefontaine, l'attaquant du Real Madrid ne semblait pas être en méforme, mais la suite dira s'il a pu se rétablir rapidement.

Autre détail étonnant, comme le raconte le journaliste du Journal du Dimanche Jean-François Pérès, les joueurs sont arrivés sur la pelouse du terrain pour l’entrainement, et Zinedine Zidane a fait son apparition 25 minutes plus tard. Un retard surprenant mais qui n’a pas l’air d’avoir dérangé le nouveau sélectionneur, arrivé tout sourire devant les photographes avant de rejoindre ses joueurs.

Ce mardi matin, Zinedine Zidane a eu une matinée chargée, avec notamment la supervision de l’entrainement des Espoirs tricolores. Cela en plus des échanges avec quelques joueurs des Bleus sur les matchs à venir.