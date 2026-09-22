Mbappé forfait, Zidane en retard, l'étrange entrainement des Bleus

T juste le blaireaux que tu penses être 🤣🤣🤣🤣🤣
Mec je t’ai mis la liste dc fait pas l’aveugle tu passes pour un con pour le coup!!
Ha le troll 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤫
Aux chèvres ? Je trouve que c'est pas un maillot de foot.. Pourquoi tu donnes pas ton avis plutôt que de parlé agricultures ?
Pour le coup c'est toi et tes copains les gros nazs 🫤👊
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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🚨⚽️ L’improbable nouvelle : Kylian Mbappé, victime d’un « syndrome grippal », ne participe pas à la séance d’entraînement en public à Clairefontaine à J-2 de Turquie-France. Et toujours pas de Zinédine Zidane sur la pelouse alors que les joueurs sont arrivés il y a 20mn.