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« Une saison sauce blanche », Acherchour remet Mbappé en place

Kylian Mbappé22 sept. , 17:30
parQuentin Mallet
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Auteur d'un match raté avec le Real Madrid lors de la défaite dans le derby face à l'Atlético, Kylian Mbappé cristallise à nouveau les critiques. Pour Walid Acherchour, sa surcommunication autour du Ballon d'Or est incompréhensible.
Vainqueur de la Ligue des champions à l'issue de la saison 2023-2024, le Real Madrid surfait sur sa dynamique l'été suivant en s'offrant Kylian Mbappé, libre de tout contrat après la fin de son aventure au PSG. Depuis, le club madrilène traverse un immense désert. Coïncidence ou non, la présence du Bondynois sur la ligne offensive et son manque de cohérence dans son positionnement par rapport à celui de Vinicius Junior sont une problématique avérée.
Malgré une saison dernière vide de trophées, Mbappé a tout de même réalisé un exercice stratosphérique sur un plan statistique, avec 56 buts inscrits - dont 10 à la Coupe du monde - et 13 passes décisives délivrées. De quoi lui ouvrir les portes du Ballon d'Or 2026 ? S'il s'est autoproclamé meilleur joueur de la saison dernière, il n'a clairement pas le soutien de Walid Acherchour.
K. Mbappé

K. Mbappé

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2026
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Jaune Rouge0

Walid Acherchour démonte Kylian Mbappé

« Après une saison sauce blanche, comment tu peux te mettre en avant de cette manière ? Comment ses coéquipiers peuvent réagir à ça ? Le football, c'est de gagner avec ses équipes. Florentino Pérez est le fautif numéro 1. C'est un débat global. A partir du moment où Mbappé est dans ton équipe, tu dois sortir Vinicius. Il a pas voulu sortir Vinicius.
Mbappé, dans une équipe qui fonctionnait, ne fonctionne plus. Quand ça se passe mal, il ne court pas et ne sert plus à rien. Quoi qu'il arrive, venir au Real madrid alors que Vinicius est un des meilleurs, voire le meilleur joueur à gauche, alors que c'est déjà un ailier gauche, c'est une erreur monumentale de Mbappé et de Pérez. Ils auraient dû aller prendre Kane, ou un numéro 9. Ils ont un égo monumental au Real Madrid, tous les ans ils rachètent un ticket en se disant que ça va marcher, c'est la boucle infernale », a lancé le consultant de l'After Foot sur les ondes de RMC.
Si Daniel Riolo a voulu défendre Mbappé, les deux hommes sont d'accord sur la responsabilité évidente de Florentino Pérez d'avoir voulu à tout prix signer Kylian Mbappé tout en conservant Vinicius Junior dans l'effectif. En attendant, tout un club pâtit d'un manque de clairvoyance footballistique.
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Derniers commentaires

Le Real Madrid menace de quitter la Liga

Mec je t’ai mis la liste dc fait pas l’aveugle tu passes pour un con pour le coup!!

« Une saison sauce blanche », Acherchour remet Mbappé en place

Ha le troll 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤫

Le PSG sort un nouveau maillot, il sera blanc et noir

Aux chèvres ? Je trouve que c'est pas un maillot de foot.. Pourquoi tu donnes pas ton avis plutôt que de parlé agricultures ?

L'OL lourdement sanctionné, la peur est énorme

Pour le coup c'est toi et tes copains les gros nazs 🫤👊

Il n’y a jamais pénalty sur Gouiri, la FFF a tranché

Il l’ont déjà fait dc trouve une autre excuse merci

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