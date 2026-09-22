Il n’y a jamais pénalty sur Gouiri, la FFF a tranché

Il n’y a jamais pénalty sur Gouiri, la FFF a tranché

Ligue 122 sept. , 18:40
parGuillaume Conte
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Les arbitres ont livré leur verdict sur l'action de OM-PSG où Amine Gouiri réclamait un pénalty. La décision a été prise très rapidement et ne fait l'objet d'aucune contestation possible aux yeux des officiels.
Dans le Classique entre l’OM et le PSG, les Parisiens n’ont pas livré leur meilleur match mais ils ont réussi à prendre les trois points au Vélodrome (2-1). Un match plus serré que prévu, et qui donne forcément des regrets aux Marseillais. Ces derniers estiment que leur équipe a notamment été privée d’un penalty en première période, quand Amine Gouiri s’est avancé dans la surface avant de tomber au sol après un contact avec Désiré Doué.
Dans son débriefing de la 5e journée, la commission arbitrale s’est penchée sur ce fait de jeu. Et le débat n’a visiblement pas été très long dans la cabine de la VAR, puisque, même en cas de contact entre les deux joueurs, le fait que celui du PSG ait dévié le ballon et l’ait envoyé plus loin, avant le contact, qui ne peut pas justifier à lui seul le pénalty selon la direction de l’arbitrage. « En avançant sa jambe droite devant l’attaquant marseillais n° 9, dont le déséquilibre vers l’avant était déjà amorcé avant tout contact, le joueur parisien n° 14 parvient à dévier le ballon. Ainsi, dans cette situation, le contact avec l'attaquant ne saurait, à lui seul, être considéré comme illicite. La décision de l’arbitre de ne pas accorder de penalty était donc celle attendue », a fait savoir l’instance de l’arbitrage, qui donne donc raison au verdict de M. Letexier et de ses assistants pour cette action.

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Mec je t’ai mis la liste dc fait pas l’aveugle tu passes pour un con pour le coup!!

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Ha le troll 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤫

Le PSG sort un nouveau maillot, il sera blanc et noir

Aux chèvres ? Je trouve que c'est pas un maillot de foot.. Pourquoi tu donnes pas ton avis plutôt que de parlé agricultures ?

L'OL lourdement sanctionné, la peur est énorme

Pour le coup c'est toi et tes copains les gros nazs 🫤👊

Il n’y a jamais pénalty sur Gouiri, la FFF a tranché

Il l’ont déjà fait dc trouve une autre excuse merci

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