OM-PSG : Agression aux abords du Vélodrome, un journaliste aux urgences

agressé physiquement » et ensuite conduit aux urgences pour des examens médicaux, a fait savoir la rédaction de la chaine d’information. BFM Marseille Provence a pris la parole ce mardi pour dénoncer l’agression verbale et physique d’un journaliste aux abords du Stade Vélodrome en marge du match de dimanche entre l’OM et le PSG . Le journaliste en question effectuait un micro-trottoir quand il a été «» et ensuite conduit aux urgences pour des examens médicaux, a fait savoir la rédaction de la chaine d’information.

Le journaliste, appuyé par son média, a décidé de déposer plainte après ces agissements et a été soutenu dans ses démarches par l’Union des Journalistes de Sport en France (UJSF). RMC/BFM TV ont dénoncé « des violences intolérables », à l’égard du jeune journaliste.