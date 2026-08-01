Diomande au Real, le transfert en grand danger

Diomande au Real, le transfert en grand danger

Liga01 août , 17:20
parHadrien Rivayrand
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Le Real Madrid n’est plus très loin de recruter Yan Diomandé. Mais Leipzig se montre inflexible dans les négociations, ce qui ralentit encore l’opération entre les deux clubs.
Yan Diomandé est l’un des joueurs les plus courtisés de ce mercato estival. Alors qu’un accord salarial avait été trouvé avec le PSG et que l’international ivoirien semblait se diriger vers Paris, le dossier a finalement pris une autre tournure. Le club de la capitale a décidé de se retirer en raison du montant réclamé par Leipzig, mais également des importantes commissions demandées par les intermédiaires.
Le Real Madrid en a rapidement profité pour se positionner et entamer des discussions avec le club allemand. Mais Leipzig ne compte pas faciliter le départ de son jeune talent et réclame toujours 130 millions d’euros pour laisser partir son crack. Une exigence qui ralentit les négociations, même si l’optimisme reste de mise dans ce dossier.

Diomande et le Real Madrid, moment décisif 

Selon les dernières informations de Florian Plettenberg, Leipzig n’a d’ailleurs pas encore répondu à la dernière offre formulée par le Real Madrid pour Yan Diomandé. Une situation qui bloque temporairement les discussions entre les deux formations.
Le club allemand prévoyait ainsi d’envoyer son joueur en stage de préparation en Autriche à partir de ce samedi. Yan Diomandé est conscient de la situation, mais il ne souhaiterait pas réellement rejoindre ses coéquipiers. L’Ivoirien espère qu’une solution sera rapidement trouvée afin de pouvoir rallier le Real Madrid. Mais la presse a finalement annoncé ce samedi midi que Diomande serait officiellement malade et renoncera au match amical prévu ce jour et peut-être à la suite du stage.

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Ce week-end pourrait donc être décisif dans ce dossier. Si aucune avancée significative n’intervient, le transfert de Yan Diomandé vers le Real Madrid pourrait être remis en question. Une affaire à suivre de très près.
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Si tu te poses la question, c'est que j'ai réussi ma mission 🤩

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Comme si j'allais t'écouter. Comme si j'en avais quelque chose a foutre de ton avis. Retourne jurer allégeance a ceux qui commande la L1, c'est a dire nasser

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Pour moi c etait bouaddi la priorité !!! Ce joueur a un super avenir !!! Quel talent !!! . La ça parle du frere de doué en doublure d hakimi.

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