Akliouche lors du match PSG-Monaco
Akliouche (AS Monaco)

PSG : Akliouche bougé par Luis Enrique, premier avertissement

PSG01 août , 17:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG a bouclé ces dernières heures l’arrivée de Maghnes Akliouche en provenance de l’AS Monaco. Une belle pioche selon Walid Acherchour.
Le Paris Saint-Germain accélère ces derniers jours sur le marché des transferts. Les champions d’Europe devraient prochainement mettre la main sur deux jeunes talents prometteurs : Mika Godts et Maghnes Akliouche.
Concernant le second cité, son arrivée ne fait désormais plus guère de doute. L’international français est attendu dans les prochains jours dans la capitale afin d’y passer sa visite médicale et de signer son contrat avec le PSG. À Paris, Akliouche découvrira un nouvel environnement, avec une pression quotidienne bien plus importante. Pour Walid Acherchour, le timing était idéal pour voir le milieu offensif rejoindre un club comme le Paris Saint-Germain.

Akliouche, c'est validé 

Sur l’antenne de RMC, le consultant a en effet livré un avis positif sur la future arrivée d’Akliouche dans la capitale :
« Il arrive dans un rôle de rotation, mais avec un PSG qui change énormément. Il a une belle polyvalence. (...) Dans le logiciel de Luis Enrique, il est capable d’avoir un impact. Il attend ce transfert depuis longtemps. Il avait deux ou trois clubs sur lui. À lui de jouer et on va l’accompagner.
Je suis content de le voir au PSG avec d’autres internationaux. (...) C’est un super transfert pour tout le monde. C’est positif. (...) L’exigence de Luis Enrique va le pousser à trouver sa régularité. Les places sont chères et il n’y aura pas de cadeau. Il faudra le réveiller. (...) À son meilleur niveau, c’est un super joueur de football. »

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Akliouche devra rapidement prendre ses marques au sein de sa nouvelle équipe afin d’apporter une véritable plus-value. Luis Enrique aime instaurer une forte concurrence et chacun devra être prêt pour répondre aux grandes ambitions du club de la capitale, qui sera une nouvelle fois très attendu.
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Si tu te poses la question, c'est que j'ai réussi ma mission 🤩

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Comme si j'allais t'écouter. Comme si j'en avais quelque chose a foutre de ton avis. Retourne jurer allégeance a ceux qui commande la L1, c'est a dire nasser

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Pour moi c etait bouaddi la priorité !!! Ce joueur a un super avenir !!! Quel talent !!! . La ça parle du frere de doué en doublure d hakimi.

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