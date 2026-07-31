Le PSG veut Rodri, City humilie le Real Madrid

Le Real Madrid pensait avoir bouclé la signature de Rodri, auteur d'un exceptionnel Mondial avec l'équipe d'Espagne. Cependant, d'un seul coup, Manchester City a refermé la porte aux dirigeants madrilènes, car un autre club vient de se mettre à la table des négociations.

Le dossier Yan Diomandé a ravivé la rivalité entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, alors que les choses s'étaient bien calmées depuis la crise provoquée par le départ libre de Kylian Mbappé. Clairement agacé d'avoir vu le jeune international de Leipzig lui passer sous le nez, le PSG semble vouloir rendre coup pour coup, et c'est cette fois concernant Rodri. Le champion du monde, sous contrat avec Manchester City, était devenu l'une des priorités de José Mourinho lors de ce mercato . Les choses semblaient avancer dans le bon sens, au point même que les habituels relais dans les médias espagnols criaient déjà victoire concernant celui qui a été désigné meilleur joueur du Mondial. Sauf que ce vendredi, il y a un brutal revirement dans ce dossier.

Manchester City stoppe les négociations avec Madrid

Selon Fabrizio Romano, du côté de Manchester City, on a totalement stoppé les négociations avec le Real Madrid en raison de l'entrée en lice d'un autre club très intéressé par Rodri. « Rodri NE rejoindra PAS le Real Madrid dans un avenir proche, car Manchester City ATTEND actuellement une offre d’un autre club intéressé par lui. City est convaincu qu’un autre club se joindra à la course pour Rodri, même si c’est Rodri en personne qui décidera à la fin », explique le média spécialisé. De son côté, Sky Sports affirme que Manchester City réclame 75 millions d'euros pour laisser partir le milieu de terrain de 30 ans, lequel a encore un an de contrat avec le club de Premier League.

Depuis plusieurs jours, la rumeur enfle concernant le club concurrent du Real Madrid dans le dossier de Rodri, il s'agirait bien évidemment du Paris Saint-Germain. Luis Enrique apprécie le profil de son compatriote, et même si Ferran Torres est également sur les tablettes des champions d'Europe, la signature du Ballon d'Or 2024 serait un très gros coup pour le club de la capitale. Surtout s'il se fait en plus au nez et à la barbe du Real Madrid.