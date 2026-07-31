Le PSG veut Rodri, City humilie le Real Madrid

Le PSG veut Rodri, City humilie le Real Madrid

PSG31 juil. , 13:00
parClaude Dautel
19
Ajouter comme source préférée sur Google
Le Real Madrid pensait avoir bouclé la signature de Rodri, auteur d'un exceptionnel Mondial avec l'équipe d'Espagne. Cependant, d'un seul coup, Manchester City a refermé la porte aux dirigeants madrilènes, car un autre club vient de se mettre à la table des négociations.
Le dossier Yan Diomandé a ravivé la rivalité entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, alors que les choses s'étaient bien calmées depuis la crise provoquée par le départ libre de Kylian Mbappé. Clairement agacé d'avoir vu le jeune international de Leipzig lui passer sous le nez, le PSG semble vouloir rendre coup pour coup, et c'est cette fois concernant Rodri. Le champion du monde, sous contrat avec Manchester City, était devenu l'une des priorités de José Mourinho lors de ce mercato. Les choses semblaient avancer dans le bon sens, au point même que les habituels relais dans les médias espagnols criaient déjà victoire concernant celui qui a été désigné meilleur joueur du Mondial. Sauf que ce vendredi, il y a un brutal revirement dans ce dossier.

Manchester City stoppe les négociations avec Madrid

Selon Fabrizio Romano, du côté de Manchester City, on a totalement stoppé les négociations avec le Real Madrid en raison de l'entrée en lice d'un autre club très intéressé par Rodri. « Rodri NE rejoindra PAS le Real Madrid dans un avenir proche, car Manchester City ATTEND actuellement une offre d’un autre club intéressé par lui. City est convaincu qu’un autre club se joindra à la course pour Rodri, même si c’est Rodri en personne qui décidera à la fin », explique le média spécialisé. De son côté, Sky Sports affirme que Manchester City réclame 75 millions d'euros pour laisser partir le milieu de terrain de 30 ans, lequel a encore un an de contrat avec le club de Premier League.
Depuis plusieurs jours, la rumeur enfle concernant le club concurrent du Real Madrid dans le dossier de Rodri, il s'agirait bien évidemment du Paris Saint-Germain. Luis Enrique apprécie le profil de son compatriote, et même si Ferran Torres est également sur les tablettes des champions d'Europe, la signature du Ballon d'Or 2024 serait un très gros coup pour le club de la capitale. Surtout s'il se fait en plus au nez et à la barbe du Real Madrid.
Articles Recommandés
Son Ego Ou Les Trophees Vinicius Est En Plein Dilemme
Liga

Son ego ou les trophées, Vinicius est en plein dilemme

Psg Akliouche Premier Renfort Officiel De Lete
PSG

PSG : Akliouche premier renfort officiel de l'été

Infantino Lecoeure Il Claque La Porte De La Fifa
Foot Mondial

Infantino l'écoeure, il claque la porte de la FIFA

Ol Pavel Sulc Une Blessure Pour Cacher Son Depart De Lyon
OL

OL : Pavel Sulc, une blessure pour cacher son transfert

Fil Info

31 juil. , 15:30
Son ego ou les trophées, Vinicius est en plein dilemme
31 juil. , 15:00
PSG : Akliouche premier renfort officiel de l'été
31 juil. , 14:30
Infantino l'écoeure, il claque la porte de la FIFA
31 juil. , 14:00
OL : Pavel Sulc, une blessure pour cacher son transfert
31 juil. , 13:30
Gérard Lopez c'est fini, Bordeaux sauvé au buzzer
31 juil. , 12:40
OM : Un salaire effrayant, des joueurs refusent de signer
31 juil. , 12:20
L'OL peut récupérer une partie des 100ME de Diomandé
31 juil. , 12:00
Le PSG veut un deuxième Monégasque à 50 ME
31 juil. , 11:30
Tolisso peut devenir un vrai problème pour l’OL

Derniers commentaires

Gérard Lopez c'est fini, Bordeaux sauvé au buzzer

On peut remercier le très beau geste de Monsieur Lopez de s'asseoir sur cette très belle somme d'argent, un vrai gentleman

Le PSG veut Rodri, City humilie le Real Madrid

J attend des sources, des elements a tes dires, car pour l instant a part nous abreuver de tes liens vers ton compte facebook, il n y a rien d autres ... Qu un President de club descend voir les arbitres a la mi temps des matchs n avait rien de normal, meme dans le championnat le plus corrompu du monde c est interdit, donc encore heureux que certains crient au scandale ... Bon je suppose que tu nous vas nous mettre ta source sur Nasser qui va voir les arbitres à la mi temps comme tu le prétends ?

Son ego ou les trophées, Vinicius est en plein dilemme

Bla bla bla ...^^ degage de nos articles, surtout si c est pour déblatérer des conneries !!!

Le PSG veut Rodri, City humilie le Real Madrid

Salut Majin. Il est totalement sous l'emprise de biais cognitifs et bien trop fragile mentalement pour pouvoir se rééquilibrer, cette inconsistance intellectuelle en fait la victime idéale et consentante. Les biais d'intentionnalité (complot) ou de confirmation (j'ai raison et tous les autres ont tort) sont les plus évidents, mais d'autres comme la corrélation illusoire ou l'effet de halo (ou celui de Stroop) font que le pauvre gars est complètement perdu dans son labyrinthe de délires.

PSG : Akliouche premier renfort officiel de l'été

Olise te salut ...^^ Tu penses y arriver avec tout ses clubs de coeur? Tu fais comment, le vendredi, Bordeaux, les WE l OL et le mardi, mercredi le Real ? Ils ont ta garde alternés ? Footix...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading