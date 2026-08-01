Le Barça peut débloquer le mercato de l’OM

Comme si j'allais t'écouter. Comme si j'en avais quelque chose a foutre de ton avis. Retourne jurer allégeance a ceux qui commande la L1, c'est a dire nasser
Pour moi c etait bouaddi la priorité !!! Ce joueur a un super avenir !!! Quel talent !!! . La ça parle du frere de doué en doublure d hakimi.
C'est pas l'inverse ?? 😅
Tu as tellement basculé côté Parisien que tu ne commentes même pas les articles de ton club...Ou tu n'oses pas.. ah si ! Des fois tu dis "blablabla" 😂😂 ta phrase préférée. Prends ton abonnement au parc, vas y, saute le pas...Bon, nous on veut pas de toi mais au moins tu aurais un peu d'émotion footballistique 😉
Les journalopes de cette secte anti OM, OL etc.. Ne savent rien et inventent pour le clic et le buzz.
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🚨 El Barça está valorando la opción de Ounahi ante la lesión de Frenkie de Jong. 👉 El jugador del Girona interesa a bastantes equipos, pero todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro. ℹ️ @GonzaloTortosa