Azzedine Ounahi

Le Barça peut débloquer le mercato de l’OM

OM01 août , 16:40
parEric Bethsy
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Toujours dans l’attente de sa première recrue, l’Olympique de Marseille pourrait bénéficier d’un coup de pouce de la part du FC Barcelone. Les Blaugrana envisagent de recruter Azzedine Ounahi dont 30% des droits appartiennent encore au club phocéen.
L’Olympique de Marseille a tout intérêt à suivre l’actualité d’Azzedine Ounahi (26 ans). Au moment de son transfert définitif à Gérone l’été dernier, la précédente direction, en plus des 6 millions d’euros récoltés, avait négocié 30% sur une future revente du Marocain. Un bonus qui pourrait rapporter gros d’ici la fin du mercato. Sur la lancée de sa dernière saison, le milieu de terrain a encore brillé pendant la Coupe du monde 2026. Ses performances attirent du monde, notamment en Arabie Saoudite où le club d’Al-Ittihad fait le forcing pour s’offrir ses services.

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L’écurie saoudienne a même été jusqu’à lui proposer un salaire annuel à 15 millions de dollars, révèle Africafoot. Mais l’aspect financier n’est pas prioritaire aux yeux d’Azzedine Ounahi qui préfère poursuivre sa carrière dans un grand championnat européen. Son refus aurait pu représenter un coup dur pour l’Olympique de Marseille, sachant que Gérone a fixé sa clause libératoire à 25 millions d’euros, ce qui permettrait aux Marseillais de récupérer 7,5 millions d’euros dans l’opération. Sauf que l’international marocain a aussi des admirateurs en Espagne.
Villarreal n’est pas la seule formation de Liga sur le coup. Selon les informations de l’émission El Chiringuito, l’ancien joueur d’Angers plaît aussi au FC Barcelone. Les Blaugrana pensent au milieu de Gérone pour compenser l’absence de Frenkie de Jong, victime d’une rupture du ligament latéral interne du genou droit, et annoncé indisponible pour cinq à six mois. Compte tenu de la situation financière de l’Olympique de Marseille, le Barça lui rendrait un grand service. Et de son côté, Azzedine Ounahi franchirait un grand pas dans sa carrière.
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Comme si j'allais t'écouter. Comme si j'en avais quelque chose a foutre de ton avis. Retourne jurer allégeance a ceux qui commande la L1, c'est a dire nasser

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Pour moi c etait bouaddi la priorité !!! Ce joueur a un super avenir !!! Quel talent !!! . La ça parle du frere de doué en doublure d hakimi.

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C'est pas l'inverse ?? 😅

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Tu as tellement basculé côté Parisien que tu ne commentes même pas les articles de ton club...Ou tu n'oses pas.. ah si ! Des fois tu dis "blablabla" 😂😂 ta phrase préférée. Prends ton abonnement au parc, vas y, saute le pas...Bon, nous on veut pas de toi mais au moins tu aurais un peu d'émotion footballistique 😉

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