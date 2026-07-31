Son ego ou les trophées, Vinicius est en plein dilemme

Alors que son contrat expire l’année prochaine, Vinicius Junior n’arrive pas à s’entendre avec le Real Madrid. Le Brésilien se retrouve en plein dilemme entre son envie de dominer la grille salariale et ses ambitions sportives.

A travers l’arrivée de Yan Diomandé, le Real Madrid n’envoie pas seulement un message au Paris Saint-Germain. Sans parler du club francilien, autre courtisan de l’Ivoirien, Vinicius Junior peut aussi se sentir visé. Le Brésilien constate encore un peu plus qu’il n’est pas indispensable chez les Merengue. Il est clair qu’à 19 ans, et après un transfert estimé à 120 millions d’euros, l’ailier en approche représente l’avenir de la Maison Blanche. De son côté, Vinicius Junior pourrait bientôt appartenir à son passé.

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L’ailier entré dans la dernière année de son contrat ne parvient pas à s’entendre avec ses dirigeants. Pendant que l’international auriverde réclame un salaire annuel net à 25 M€ pendant cinq ans, soit un total de 125 M€, ou 232 M€ à verser en brut pour le Real Madrid, ses supérieurs lui proposent 20 M€ nets par an. Catégorique, le vice-champion d’Espagne refuse d’augmenter son offre et l’a clairement fait savoir à son joueur. C’est pourquoi Vinicius Junior veut lui-même s’entretenir avec le président Florentino Pérez, connu pour son intransigeance face à des stars comme Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos, poussées vers la sortie pour des raisons financières.

Reste à savoir si l’ancien talent de Flamengo finira par céder. En Europe, seuls des clubs anglais pourront s’aligner sur ses exigences. Une hypothèse que le Madrilène n’écarte pas totalement, prévient le média El Debate. Mais d’un autre côté, Vinicius Junior voit le Real Madrid bâtir un effectif plus compétitif pour la saison prochaine. Le challenge sportif redevient alléchant, peut-être plus que son obsession de rejoindre Kylian Mbappé au sommet de la grille salariale.