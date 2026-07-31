Son ego ou les trophées, Vinicius est en plein dilemme
Vinicius Jr

Son ego ou les trophées, Vinicius est en plein dilemme

Liga31 juil. , 15:30
parEric Bethsy
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Alors que son contrat expire l’année prochaine, Vinicius Junior n’arrive pas à s’entendre avec le Real Madrid. Le Brésilien se retrouve en plein dilemme entre son envie de dominer la grille salariale et ses ambitions sportives.
A travers l’arrivée de Yan Diomandé, le Real Madrid n’envoie pas seulement un message au Paris Saint-Germain. Sans parler du club francilien, autre courtisan de l’Ivoirien, Vinicius Junior peut aussi se sentir visé. Le Brésilien constate encore un peu plus qu’il n’est pas indispensable chez les Merengue. Il est clair qu’à 19 ans, et après un transfert estimé à 120 millions d’euros, l’ailier en approche représente l’avenir de la Maison Blanche. De son côté, Vinicius Junior pourrait bientôt appartenir à son passé.

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L’ailier entré dans la dernière année de son contrat ne parvient pas à s’entendre avec ses dirigeants. Pendant que l’international auriverde réclame un salaire annuel net à 25 M€ pendant cinq ans, soit un total de 125 M€, ou 232 M€ à verser en brut pour le Real Madrid, ses supérieurs lui proposent 20 M€ nets par an. Catégorique, le vice-champion d’Espagne refuse d’augmenter son offre et l’a clairement fait savoir à son joueur. C’est pourquoi Vinicius Junior veut lui-même s’entretenir avec le président Florentino Pérez, connu pour son intransigeance face à des stars comme Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos, poussées vers la sortie pour des raisons financières.
Reste à savoir si l’ancien talent de Flamengo finira par céder. En Europe, seuls des clubs anglais pourront s’aligner sur ses exigences. Une hypothèse que le Madrilène n’écarte pas totalement, prévient le média El Debate. Mais d’un autre côté, Vinicius Junior voit le Real Madrid bâtir un effectif plus compétitif pour la saison prochaine. Le challenge sportif redevient alléchant, peut-être plus que son obsession de rejoindre Kylian Mbappé au sommet de la grille salariale.
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Derniers commentaires

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Il est incroyable de mauvaise foi, et de stupidité... Ce n est meme pas un cas de pathologie psychiatrique, il est juste con, malheureusement on enferme pas les gens pour ça et grâce a lui , l activité de ce site augmente. Il faudrait que tu interviennes plus souvent, Joekidd assure ton intérim de mémoire vivante du PSG mais tu manques ...

Gérard Lopez c'est fini, Bordeaux sauvé au buzzer

On peut remercier le très beau geste de Monsieur Lopez de s'asseoir sur cette très belle somme d'argent, un vrai gentleman

Le PSG veut Rodri, City humilie le Real Madrid

J attend des sources, des elements a tes dires, car pour l instant a part nous abreuver de tes liens vers ton compte facebook, il n y a rien d autres ... Qu un President de club descend voir les arbitres a la mi temps des matchs n avait rien de normal, meme dans le championnat le plus corrompu du monde c est interdit, donc encore heureux que certains crient au scandale ... Bon je suppose que tu nous vas nous mettre ta source sur Nasser qui va voir les arbitres à la mi temps comme tu le prétends ?

Son ego ou les trophées, Vinicius est en plein dilemme

Bla bla bla ...^^ degage de nos articles, surtout si c est pour déblatérer des conneries !!!

Le PSG veut Rodri, City humilie le Real Madrid

Salut Majin. Il est totalement sous l'emprise de biais cognitifs et bien trop fragile mentalement pour pouvoir se rééquilibrer, cette inconsistance intellectuelle en fait la victime idéale et consentante. Les biais d'intentionnalité (complot) ou de confirmation (j'ai raison et tous les autres ont tort) sont les plus évidents, mais d'autres comme la corrélation illusoire ou l'effet de halo (ou celui de Stroop) font que le pauvre gars est complètement perdu dans son labyrinthe de délires.

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